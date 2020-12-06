В Барнауле до 17 января перекрыли движение по площади Сахарова

Напомним, на площади традиционно возведут снежный городок с четырьмя входными секциями в виде ледяных башен с подсветкой, поставят елку и сделают иллюминацию.
Также установят четыре маленькие горки и одну среднюю, два детских ледовых аттракциона, 14 ледовых барельефов, скульптуру Быка, Деда Мороза и Снегурочки.
«В связи с этим с 9 часов 6 декабря будет организовано перекрытие движения транспорта по проспекту Социалистическому от Молодежной до Мерзликина. Открыть проезд для автомобилей планируется 17 января после демонтажа городка», — рассказали в мэрии.
Где еще перекроют дороги:
- с 7 декабря по 15 января закроют проезд по площади на ул. Германа Титова, 9, там будет находится снежный городок Октябрьского района;
- с 15 декабря по 15 января перекроют подъезды к площади в районе Дворца культуры «Южный» (ул. Чайковского, 21) — новогодней площадке Центрального района.
Ранее altapress.ru рассказал, где и когда в Барнауле откроют снежные городки.