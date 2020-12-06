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Жизнь

В Барнауле до 17 января перекрыли движение по площади Сахарова

В воскресенье, 6 декабря, в Барнауле перекрыли движение по площади Сахарова, сообщает мэрия города.

На площади Сахарова тает снежный городок. Ледяные скульптуры
На площади Сахарова тает снежный городок. Ледяные скульптуры
Дмитрий Лямзин

Напомним, на площади традиционно возведут снежный городок с четырьмя входными секциями в виде ледяных башен с подсветкой, поставят елку и сделают иллюминацию.

Также установят четыре маленькие горки и одну среднюю, два детских ледовых аттракциона, 14 ледовых барельефов, скульптуру Быка, Деда Мороза и Снегурочки.

«В связи с этим с 9 часов 6 декабря будет организовано перекрытие движения транспорта по проспекту Социалистическому от Молодежной до Мерзликина. Открыть проезд для автомобилей планируется 17 января после демонтажа городка», — рассказали в мэрии.

Где еще перекроют дороги:

  • с 7 декабря по 15 января закроют проезд по площади на ул. Германа Титова, 9, там будет находится снежный городок Октябрьского района;
  • с 15 декабря по 15 января перекроют подъезды к площади в районе Дворца культуры «Южный» (ул. Чайковского, 21) — новогодней площадке Центрального района.

Ранее altapress.ru рассказал, где и когда в Барнауле откроют снежные городки.

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