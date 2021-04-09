В Барнауле достраивают набережную Оби

Ничего особенного в плане благоустройства на участке в 50 метров по обе стороны от крайних выступающих частей Нового моста, а также в подмостовой зоне не планируется — территория будет естественным продолжением набережной.
Там установят перила, лавочки, заменят асфальт, приведут в порядок лестницы моста.
Также обновят конусную часть переправы, между этим участком и набережной посеют траву.
В 2020 году дорожники восстановили железобетонные блоки в подмостовой зоне, установили винтовые сваи для устройства лестниц, отремонтировали лестницы у музея «Дороги Алтая».
Общая стоимость работ составляет 65,6 млн рублей.