В Барнауле достраивают набережную Оби

В Барнауле возобновили благоустройство набережной Оби под и рядом с Новым мостом, пишет « Политсибру » со ссылкой на краевой минтранс. Эта территория входит в краевую собственность, поэтому городские власти не могли сделать всю набережную сразу.

Ничего особенного в плане благоустройства на участке в 50 метров по обе стороны от крайних выступающих частей Нового моста, а также в подмостовой зоне не планируется — территория будет естественным продолжением набережной.

Там установят перила, лавочки, заменят асфальт, приведут в порядок лестницы моста.

Также обновят конусную часть переправы, между этим участком и набережной посеют траву.

В 2020 году дорожники восстановили железобетонные блоки в подмостовой зоне, установили винтовые сваи для устройства лестниц, отремонтировали лестницы у музея «Дороги Алтая».

Общая стоимость работ составляет 65,6 млн рублей.