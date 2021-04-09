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Жизнь

В Барнауле достраивают набережную Оби

В Барнауле возобновили благоустройство набережной Оби под и рядом с Новым мостом, пишет «Политсибру» со ссылкой на краевой минтранс. Эта территория входит в краевую собственность, поэтому городские власти не могли сделать всю набережную сразу.

Благоустройство набережной Оби под мостом.
Благоустройство набережной Оби под мостом.
http://mintrans22.ru/

Ничего особенного в плане благоустройства на участке в 50 метров по обе стороны от крайних выступающих частей Нового моста, а также в подмостовой зоне не планируется — территория будет естественным продолжением набережной.

Там установят перила, лавочки, заменят асфальт, приведут в порядок лестницы моста.

Также обновят конусную часть переправы, между этим участком и набережной посеют траву.

В 2020 году дорожники восстановили железобетонные блоки в подмостовой зоне, установили винтовые сваи для устройства лестниц, отремонтировали лестницы у музея «Дороги Алтая».

Общая стоимость работ составляет 65,6 млн рублей.

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