В Барнауле экс-главе комитета ЖКХ отменили оправдательный приговор

Антону Бенсу назначили восемь месяцев исправительных работ, однако освободили от наказания из-за истечения срока давности. Об этом сообщает «Банкфакс».

Суд Барнаула повторно рассмотрел дело о халатности в отношении бывшего главы комитета ЖКХ городской администрации Антона Бенса.

Отмечается, что ему назначили восемь месяцев исправительных работ с удержанием 5% от заработной платы в пользу государства. Однако от отбывания наказания его освободили в связи с истечением срока давности.

Суд установил, что в период с апреля 2015 года по февраль 2021 года в Барнауле три многоквартирных дома были признаны аварийными и подлежали расселению: на 1-й Западной, 51, и Советской Армии, 54 и 164. В результате в одном из них произошло частичное обрушение конструкций.

Ранее сообщалось, что экс-главу комитета ЖКХ в Барнауле оправдали по громкому делу о халатности.

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