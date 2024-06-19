В Барнауле идет мюзикл «Собака Баскервилей». Странности и удачи постановки

В финале сезона в Музыкальном театре поставили мюзикл «Собака Баскервилей», ранее в таком жанре не шедший на сценах мира. На генеральном прогоне, который традиционно устраивают «для своих», одни зрители хохотали над шутками героев, другие в антракте восторженно ловили артистов для фото, третьи зевали все два с половиной часа представления. Пробуем понять почему.

Либретто

Либретто достаточно известного российского поэта-песенника и драматурга Евгения Муравьева оказалось более чем странным. Будто автор просто переписал диалоги из знаменитого советского фильма про Шерлока Холмса, не очень задумываясь о том, как это будет выглядеть на сцене. Кемеровский режиссер Михаил Сабелев очень старался воплотить этот несценический текст хоть как-нибудь, и местами это ему удалось.

Стены

Сабелев сразу сказал, что «Собака Баскервилей» – это не серьезно. И не реалистично. Поэтому воспользовался, с одной стороны, самым очевидным, с другой, не самым простым способом – отсутствием четвертой стены.

Так, герои периодически буквально объявляют свои и чужие вокальные номера. Шерлок Холмс говорит, что читал Конана Дойля, несколько раз указывает Ватсону, что со сцены вниз ведут четыре ступени, и однажды в целом называет происходящее «Бродвеем на болотах». Эти шутки через «стену», пожалуй, самые удачные, судя по реакции зрителей.

"Собака Баскервилей" в Музыкальном театре. Дмитрий Лямзин.

Доктор Мортимер и Ватсон ходят с меховыми собаками. Берил Степлтон носит на груди тоже какое-то вроде одушевленное существо. И все это иногда смешно.

Главная собака спектакля – деревянная. Ее передвигают артисты балета. Немного кукольного театра в музыкальном. Это не страшно. Не смешно. Скорее грустно.

Лучшая шутка по мнению редакции Шерлок на болотах: - Лестрейд, стреляйте, стреляйте!.. Да в собаку стреляйте!

Орхидеи

Режиссер обещал лаконичные декорации. И обещание сдержал.

Несколько диванов, на одном из которых, например, эффектно уезжает Лора Лайонс, кресло Холмса и камин на Бейкер-стрит, простенькая обстановка Баскервиль-холла с несколькими картинами, столом и буфетом – все приправлено «туманом» из дым-машины, который актуален и для Лондона, и для Гримпенской трясины.

Самый нелепый элемент обстановки, заслуживающий отдельного внимания, - чудовищные, безобразные, пластиково-похоронные орхидеи.

"Собака Баскервилей" в Музыкальном театре. Дмитрий Лямзин.

Время

Почти два с половиной часа – слишком большой хронометраж для такой красоты. Затянутые беседы в гостиных и на болотах, долгие объяснения сюжета самими героями (что даже в кино считается моветоном), неуместные паузы – все это повод немного поспать после тяжелого трудового дня, если соберетесь на спектакль в будни.

То, чему можно было уделить больше внимания (например, взаимоотношениям четы Степлтонов), осталось скомканным. То, что и так известно зрителю (диалоги Холмса и Ватсона), жуется тщательно и долго.

Ну, и если зритель поймет, кто в итоге главный мега-злодей (а это в спектакле вовсе не Джек Степлтон), – то это очень внимательный и проницательный зритель.

Вообще, некая "рыхлость" любой премьерной постановки - это не глобальная неудача, а повод доработать отдельные моменты.

"Собака Баскервилей" в Музыкальном театре. Дмитрий Лямзин.

Артисты

В песне, которую поет сэр Генри по приезду на Бейкер-стрит, есть очень знаковые слова. Он говорит, что несмотря на всех родственников, веками проживающих в Англии, он здесь «как блюдце из другого сервиза».

Так вот в «Собаке Баскервилей» все герои – как эти самые блюдца. Дмитрий Иванов (Шерлок Холмс) играет Дмитрия Иванова. Все же заслуженный артист России. Артур Болтуть (Бэрримор) больше похож на Шерлока, чем на Бэрримора.

Ватсон (Михаил Лямин) ровно такой же неуклюжий, эмоционально размотанный и впечатлительный дурачок, как доктор Мортимер (Виталий Селюков). Миссис Хадсон (Ирина Басманова) абсолютно повторяет Элизу Берримор (Мария Максимова).

Степлтон (Юрий Голубев), конечно, никакой не злодей, а скорее герой-любовник. А Михаил Басов (сэр Генри) и вовсе играет Никиту Михалкова в роли сэра Генри.

Учитывая постоянное прямое взаимодействие со зрителем, вся постановка напоминает капустник с неудачным косплеем. Впрочем, может быть, так и задумано. И может быть, с другим составом артистов спектакль приобретет другой характер.

"Собака Баскервилей" в Музыкальном театре. Дмитрий Лямзин.

Музыка

Та же неразбериха с музыкой. Егор Шашин написал для этого мюзикла настолько разные композиции, что создается странное ощущение. Как будто каждый танцевальный или вокальный номер в отдельности чудо как хорош, но они никак не связаны друг с другом, идут в какой-то неправильной последовательности и составляют дурной винегрет из кантри, мануша, ривердэнса, одного дивного классически русского романса про цветущий можжевельник (ну точно как испанский «Белый шиповник» из «Юноны и Авось») и бог знает чего еще.

«Свекла», которая в этом салате окрашивает все ингредиенты, – ирландская плясовая «Овсянка, сэр». Вот ее – единственную - зрители и запомнят.

Еще зрители наверняка оценят сцену, где Ватсон сел за клавесин и стал напевать Bohemian Rhapsody, где вместо слова «Mamа» было «Шерлок», а затем все завыли у-у-у как собаки. Шутка сомнительная, но, судя по реакции зала, успешная.

Есть и плюсы. Помимо музыкантов оркестра в представлении участвовал специально приглашенный молодой исполнитель Данил Барабанов, который играет на волынке. Вместе с несколькими блок-флейтами и ирландскими вистлами они создали узнаваемые музыкальные картинки Великобритании рубежа XIX-ХХ веков.

В финале Данил вышел на сцену. Видимо, для того, чтобы зритель понял, что волынка, которую в первом отделении было слышно только из оркестровой ямы, - настоящая.

В общем, оркестр – молодец.

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