В Барнауле из-за резкого похолодания тротуары посыпают песком

В Барнауле дорожные службы в связи с резким похолоданием после продолжительной оттепели продолжают работу по посыпке песком участков тротуаров, сообщает мэрия города.

Ночью 9 марта спецтехника обработала реагентами наиболее опасные участки проезжих частей: спуски, подъемы, перекрестки, мосты.

«Днем ведется механизированная и ручная посыпка песком тротуаров, остановочных павильонов и подходов к пешеходным переходам», — рассказали в мэрии.

Сейчас дорожники работают на тротуарах на проспекте Комсомольском, по улицам Сиреневой, Э. Алексеевой, Г. Титова, на подходах к пешеходным переходам и остановкам общественного транспорта по улицам Попова, Ускова.

Автомобилистов и пешеходов просят проявить предельную осторожность на дорогах, соблюдать ПДД и с пониманием отнестись к работе дорожников.