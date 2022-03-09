9 марта -13°C
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Жизнь

В Барнауле из-за резкого похолодания тротуары посыпают песком

В Барнауле дорожные службы в связи с резким похолоданием после продолжительной оттепели продолжают работу по посыпке песком участков тротуаров, сообщает мэрия города.

В Барнауле тротуары посыпают песком.
В Барнауле тротуары посыпают песком.
barnaul.org.

Ночью 9 марта спецтехника обработала реагентами наиболее опасные участки проезжих частей: спуски, подъемы, перекрестки, мосты.

«Днем ведется механизированная и ручная посыпка песком тротуаров, остановочных павильонов и подходов к пешеходным переходам», — рассказали в мэрии.

Сейчас дорожники работают на тротуарах на проспекте Комсомольском, по улицам Сиреневой, Э. Алексеевой, Г. Титова, на подходах к пешеходным переходам и остановкам общественного транспорта по улицам Попова, Ускова.

Автомобилистов и пешеходов просят проявить предельную осторожность на дорогах, соблюдать ПДД и с пониманием отнестись к работе дорожников.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 26–45–26,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79133663130. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость