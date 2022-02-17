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Жизнь

В Барнауле ради безопасности детей заасфальтируют дорогу к школе и сделают тротуар

В Барнауле заасфальтируют проезд к школе № 128 от улицы Балтийской, сообщает мэрия города.

Школьник идет.
Школьник идет.
Анна Зайкова, altapress.ru

Нормальную дорогу к школе № 128 сделают в 2022 году — в рамках городской программы инициативного бюджетирования.

16 февраля представители власти выехали на место будущей хорошей дороги и встретились с местными жителями.

Депутат АКЗС Александр Локтев подчеркнул, что асфальтирование проезда обеспечит безопасное передвижение транспорта к школе и многоквартирным домам.

«Ремонт тротуара позволит комфортно и безопасно передвигаться жителям микрорайона, в том числе школьникам», — указал парламентарий.

Глава Индустриального района Сергей Татьянин отметил, что состояние межквартальных проездов остается острой проблемой.

«Программа инициативного бюджетирования является хорошей возможностью отремонтировать дорожное покрытие и выполнить благоустройство. Важно, что подобные проекты направлены на вовлечение горожан в развитие своих территорий», — пояснил он.

Ранее сообщили, что в Барнауле в рамках национального проекта делают тротуар — безопасный и качественный.

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