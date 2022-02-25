37 зеленых зон на выбор для благоустройства предложат барнаульцам

В Барнауле началась подготовка к голосованию за благоустройство общественных территорий на 2023 год, предупредили в администрации города.

Власти Барнаула провели совещание по подготовке к голосованию за общественные территории, благоустройством которых займутся 2023 году.

Список уже сформировали из 37 объектов. Это зеленые зоны, которые были предложены районными администрациями и жителями.

Власти дополнительно проведут «инвентаризацию» и при необходимости включат новые объекты в перечень.

В 2021 году в голосовании приняли участие почти 71 тыс. человек. Победителями голосования стали набережная Речного вокзала и парк «Юбилейный». Эти территории будут благоустраивать в текущем году.