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Жизнь

37 зеленых зон на выбор для благоустройства предложат барнаульцам

В Барнауле началась подготовка к голосованию за благоустройство общественных территорий на 2023 год, предупредили в администрации города.

Отдых в парке. Зеленая зона. Сквер.
Отдых в парке. Зеленая зона. Сквер.
CC0

Власти Барнаула провели совещание по подготовке к голосованию за общественные территории, благоустройством которых займутся 2023 году.

Список уже сформировали из 37 объектов. Это зеленые зоны, которые были предложены районными администрациями и жителями.

Власти дополнительно проведут «инвентаризацию» и при необходимости включат новые объекты в перечень.

В 2021 году в голосовании приняли участие почти 71 тыс. человек. Победителями голосования стали набережная Речного вокзала и парк «Юбилейный». Эти территории будут благоустраивать в текущем году.

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