Парки Барнаула предложили сделать платными, пока их окончательно «не загадили маргиналы и собачники»

В сообществе « Барнаул 22 » опубликовали предложение сделать городские парки коммерческими и содержать их на деньги, поступившие от посетителей.

В обращении пояснили, что парки или часть конкретного парка можно передать в аренду, а предприниматель будет зарабатывать на предоставлении рекреационных услуг населению.

По словам авторов инициативы, в Барнауле общедоступные парки совершенно провалились.

«В „Юбилейном“ до сих пор маргиналы могут разбить голову случайному прохожему. Да, этот парк вроде как заброшен, но дело плохо и там, где в благоустройство вложили миллионы. Мизюлинская роща, которую осенью облагородили, стала совершенно непригодной для отдыха. Она превращена в гигантскую площадку для выгула собак и полностью покрыта… вот как снег таять начнет, каждый желающий сможет прогуляться и своими глазами увидеть, чем именно покрыта. В итоге зеленый уголок, задуманный для отдыха жителей окрестных районов, посещают лишь собачники и транзитные прохожие. Никто там не рискнет зимой полепить снеговиков, а летом устроить на травке пикник — 100% вляпаются», — говорится в пояснении.

Кстати, ранее altapress.ru рассказал, почему владельцы домашних животных боялись благоустройства Мизюлинской рощи.

В обращении также подчеркнули, что в других недавно облагороженных парках ситуация не лучше — то качели разломают, то скамейки испишут, то дырявые пластиковые бутылки и тетрапаки на ветках развесят.

«Задумка коммерческого парка в том, чтобы люди за определенную плату могли прийти и отдохнуть в приличном обществе: в тишине, чистоте и безопасности», — указали инициаторы.

На входе должна стоять охрана, которая не будет пропускать посетителей с собаками и подозрительных людей. А если кто-то уже внутри нарушит правила, то сразу же — выдворение, занесение в черный список и отказ в посещении в будущем.

«Клубный отдых. В таком парке имеются комфортабельные туалеты, уличные тренажеры, прокат бадминтона, велодорожки, столики для шахмат… все для интересного отдыха среди культурных людей на лоне пусть и городской, но природы», — уточнили в обращении.

Барнаульцев спросили, стали бы они платить за качественный отдых. В комментариях к записи отметили, что в Краснодаре есть такой парк, где следят за посетителями, но он бесплатный.

Ранее жителям Барнаула показали, как позеленеет парк «Юбилейный» к 2027 году после благоустройства