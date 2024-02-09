9 февраля
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Жизнь

В Барнауле изменится движение автобусного маршрута №76

Завтра, 10 февраля, в тестовом режиме изменят движение автобуса №76. Об этом сообщает администрация города.

Автобусы обновляют в Барнауле.
Автобусы обновляют в Барнауле.
barnaul.org.

В мэрии рассказали, что маршрут меняют в связи с просьбами пассажиров.

Так, движение на конечный остановочный пункт «мкр.Восточный» будет по следующей схеме: Павловский тракт, ул. Георгиева, ул. 50 лет СССР, ул. Сухэ-Батора, ул. Малахова, далее по маршруту.

В обратном направлении ул. Малахова, ул. Сухэ-Батора, ул. 50 лет СССР, ул. Георгиева, Павловский тракт, далее по маршруту.

В таком режиме автобус №76 будет ездить до 9 мая. После этого примут окончательное решение об изменении маршрута.

Ранее сообщалось, что движение нескольких автобусных маршрутов изменят в Барнауле.

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