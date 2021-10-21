21 октября
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Жизнь

«В Барнауле кто-то очень голодный». Доставщики еды массово куда-то поехали на велосипедах

В паблике «В КУРСЕ 22 | Барнаул» опубликовали видео с большим количеством доставщиков еды на велосипедах и поинтересовались, куда они все поехали.

Доставщики еды в Барнауле. Курьеры на велосипедах.
Доставщики еды в Барнауле. Курьеры на велосипедах.
кадр из видео.

В паблике предположили, что курьеры устроили забастовку. Или же, возможно, в Барнауле кто-то очень проголодался и заказал себе много еды.

«А ваши какие предположения?» — обратились к подписчикам.

Судя по кадрам, в одном направлении проехали около 20 доставщиков еды.


В комментариях к записи предложили несколько версий, которые объясняют, куда настолько дружно могли поехать курьеры.

— Вакцинироваться поехали.

— Поехали к зиме переобуваться.

— На корпоратив большой заказ поступил.

— Мастер-класс новым в рядах.

— Закрытие сезона.

— На юг полетели.

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