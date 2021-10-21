«В Барнауле кто-то очень голодный». Доставщики еды массово куда-то поехали на велосипедах

В паблике предположили, что курьеры устроили забастовку. Или же, возможно, в Барнауле кто-то очень проголодался и заказал себе много еды.
«А ваши какие предположения?» — обратились к подписчикам.
Судя по кадрам, в одном направлении проехали около 20 доставщиков еды.
В комментариях к записи предложили несколько версий, которые объясняют, куда настолько дружно могли поехать курьеры.
— Вакцинироваться поехали.
— Поехали к зиме переобуваться.
— На корпоратив большой заказ поступил.
— Мастер-класс новым в рядах.
— Закрытие сезона.
— На юг полетели.