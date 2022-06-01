В Барнауле любитель маленьких детей опять не смог пройти мимо девочки

В Алтайском крае мужчине предъявили обвинение в совершении действий сексуального характера в отношении малолетней девочки, сообщает региональный СК.

Инцидент произошел днем 31 мая в барнаульском поселке Борзовая Заимка. 42-летний мужчина совершил «иные действия сексуального характера» в отношении восьмилетней девочки.

«Обнаружены две видеокамеры, которыми были зафиксированы обстоятельства произошедшего. Личность злоумышленника была установлена», — рассказали в ведомстве.

Примечательно, что ранее мужчину неоднократно привлекали к уголовной ответственности, в том числе за преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетнего.

Барнаульца задержали, следствие намерено отправить его под стражу.

Мужчине грозит от 15 до 20 лет лишения свободы за «насильственные действия сексуального характера, совершенные при наличии судимости за преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетнего».

Ранее за насилие над подростком на 15 лет отправился в тюрьму житель Алтайского края.