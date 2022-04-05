5 апреля
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Происшествия

Бийчанин признался в жестоком похищении 12-летней девочки

Уголовное дело в отношении 40-летнего жителя Бийского района передали в суд. Он признал свою вину в похищении девочки.

Обвиняемый в похищении и насилии над 12-летней девочкой.
Обвиняемый в похищении и насилии над 12-летней девочкой.
vk.com/altaikrai.sledcom

Все произошло днем 31 июля 2021 года в одном из сел района. Мужчина увидел 12-летнюю девочку, проезжающую на велосипеде по проселочной дороге. Она приехала с семьей в деревню на лето.

Он сбил ребенка с велика, связал ей руки и ноги, надел на голову мешок и бросил в прицеп.

Похититель отвез ребенка домой и запер в подвале, пристегнув пленницу цепью.

«С целью сокрытия следов преступления, обвиняемый привез на берег реки вещи потерпевшей и мобильный телефон, сымитировав ее утопление. Несколько дней он удерживал девочку в подвале, угрожая убить», — рассказывают в СК.

В это время девочку искали правоохранители и волонтеры. Узнав об этом, похититель отпустил ее и бросился в бега.

Обвиняемый в похищении девочки в Бийском районе.
Обвиняемый в похищении девочки в Бийском районе.
altai-krai.sledcom.ru

12 августа мужчину задержали в Республике Алтай. Там его опознал местный житель.

«В ходе предварительного следствия обвиняемый вину в содеянном признал. Следствием собраны достаточные доказательства, в связи с чем уголовное дело с утвержденным заместителем прокурора Алтайского края обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу», — заключили в следственном комитете.

Его ждет суд по преступлениям п. п. «в, д» ч. 2 ст. 126 УК РФ (похищение человека, совершенное с угрозой применения насилия, опасного для жизни и здоровья, в отношении заведомо несовершеннолетнего) и ч. 1 ст. 119 УК РФ (угроза убийством, если имелись основания опасаться осуществления этой угрозы).

Также ранее сообщалось, что обвиняемому добавляли еще одну статью — п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ (иные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста), но по последним данным, инкриминируются только две вышеуказанные статьи.

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