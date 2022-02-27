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Жизнь

В Барнауле «мебельщик Валера» обманул десятки человек и продолжает обманывать

В Алтайском крае полиция выясняет личность мошенника, который обманул десятки горожан, пообещав им сделать мебель на заказ, сообщают «Вести Алтай».

Спальня, мебель.
Спальня, мебель.
СС0

Еще осенью 2021 года сообщали про граждан, купивших мебель у молодого барнаульского предпринимателя Валерия. В полицию тогда обратились несколько десятков человек.

Уголовное дело о мошенничестве завели, но мы вынуждены еще раз вернуться к этой теме. Пока идет следствие, «мебельщик Валера», как называют его в сети, продолжает искать новых клиентов, расширяя при этом географию. И, кстати, не стесняется говорить: если бы граждане не обращались в полицию и СМИ, его «бизнес» шел бы гораздо успешнее", — говорится в телесюжете.

В объявлениях мебельщик обещает выполнить заказ в кратчайшие сроки и берет предоплату — 70%.

После возбуждения уголовного дела прошло почти четыре месяца. За это время группа пострадавших только увеличилась.

Примечательно, что полиция нашла мебельщика и вызвала для дачи показаний. Мужчина пообещал обманутым вернуть деньги, но вместо этого продолжил искать новых клиентов.

«У своих клиентов Валерий по-прежнему появляется один раз: сделать замеры и взять немалую предоплату. Только теперь просит скинуть деньги на карту некой Веры Викторовны: говорит, это счет его мамы-бухгалтера. А дальше не отвечает на звонки, но иногда откликается на сообщения», — отметили в сюжете.

В полиции сообщили, что в рамках возбужденного дела объединили 26 эпизодов, по которым обратились потерпевшие из разных районов Барнаула. Еще одно дело возбудили в Новоалтайске.

В настоящее время следователи устанавливают потерпевших, которые могли пострадать от действий мебельщика, но пока не обратились в полицию.

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