В Барнауле «мебельщик Валера» обманул десятки человек и продолжает обманывать

В Алтайском крае полиция выясняет личность мошенника, который обманул десятки горожан, пообещав им сделать мебель на заказ, сообщают « Вести Алтай ».

Еще осенью 2021 года сообщали про граждан, купивших мебель у молодого барнаульского предпринимателя Валерия. В полицию тогда обратились несколько десятков человек.

Уголовное дело о мошенничестве завели, но мы вынуждены еще раз вернуться к этой теме. Пока идет следствие, «мебельщик Валера», как называют его в сети, продолжает искать новых клиентов, расширяя при этом географию. И, кстати, не стесняется говорить: если бы граждане не обращались в полицию и СМИ, его «бизнес» шел бы гораздо успешнее", — говорится в телесюжете.

В объявлениях мебельщик обещает выполнить заказ в кратчайшие сроки и берет предоплату — 70%.

После возбуждения уголовного дела прошло почти четыре месяца. За это время группа пострадавших только увеличилась.

Примечательно, что полиция нашла мебельщика и вызвала для дачи показаний. Мужчина пообещал обманутым вернуть деньги, но вместо этого продолжил искать новых клиентов.

«У своих клиентов Валерий по-прежнему появляется один раз: сделать замеры и взять немалую предоплату. Только теперь просит скинуть деньги на карту некой Веры Викторовны: говорит, это счет его мамы-бухгалтера. А дальше не отвечает на звонки, но иногда откликается на сообщения», — отметили в сюжете.

В полиции сообщили, что в рамках возбужденного дела объединили 26 эпизодов, по которым обратились потерпевшие из разных районов Барнаула. Еще одно дело возбудили в Новоалтайске.

В настоящее время следователи устанавливают потерпевших, которые могли пострадать от действий мебельщика, но пока не обратились в полицию.