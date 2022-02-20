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Жизнь

В Сибири врач перевела мошенникам 6 млн рублей и поблагодарила их на видео

Жительница Ачинска поверила неизвестным и взяла кредиты, чтобы принять участие в «спецоперации по поимке мошенников», сообщает «Проспект Мира»

Зарплата врача.
Зарплата врача.
medrussia.org.

58-летней женщине позвонил неизвестный и представился специалистом службы безопасности банка.

«Заявил, что мошенники пытаются оформить на женщину кредит и предложил обезопасить себя. Для этого нужно было взять настоящий займ и перевести его на „безопасный счет“», — пояснили в полиции.

Сибирячка взяла кредит на 3 млн рублей. После ее попросили оформить другие займы и она согласилась — взяла еще кредиты на 3 млн рублей.

«Сотрудники» пообещали, что деньги пойдут на «отражение угрозы», но этого не произошло — через месяц пришли сообщения от реальных банков.

Как видно на фрагментах переписки, женщину попросили записать видео с благодарностями в адрес «полицейских», которые «помогли ей не стать жертвой мошенников».

Как уточняет Kras Mash, сибирячка работает врачом в красной зоне ачинской больницы.

«Разводилы убедили, что она участвует в спецоперации по поимке мошенников», — отметил канал.

Ранее в Иркутской области врач за месяц отдала мошенникам 5 млн рублей — брала кредиты и отражала колоссальные угрозы.

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