Жительницу Барнаула лишили 500 тыс. рублей, прислав фото удостоверения следователя

С жалобой в полицию обратилась 51-летняя жительница Барнаула, у которой похитили более 500 тыс. рублей.
«Ей поступил звонок от неизвестной девушки, представившейся следователем. В ходе разговора незнакомка даже прислала фотографию своего якобы удостоверения», — рассказали в ведомстве.
Женщине заявили, что по ее банковским счетам происходят мошеннические действия, которые необходимо оперативно предотвратить.
Затем в разговор вступила «сотрудница банка», которая потребовала установить двойную защиту и убедила скачать приложение на телефон.
Потерпевшая поверила аферисткам и установила программу. После этого на телефон начали приходить уведомления о списании денег. Также на женщину оформили кредит и перевели деньги на разные счета.
В полиции возбудили дело по факту «кражи с банковского счета». Если мошенниц найдут, им грозит до 6 лет лишения свободы.
Ранее кибермошенник через приложение оформил на россиянку миллионные кредиты.