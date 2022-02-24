Жительницу Барнаула лишили 500 тыс. рублей, прислав фото удостоверения следователя

В Алтайском крае неизвестные заставили женщину установить приложение на телефон и похитили все накопления, сообщает региональное МВД.

С жалобой в полицию обратилась 51-летняя жительница Барнаула, у которой похитили более 500 тыс. рублей.

«Ей поступил звонок от неизвестной девушки, представившейся следователем. В ходе разговора незнакомка даже прислала фотографию своего якобы удостоверения», — рассказали в ведомстве.

Женщине заявили, что по ее банковским счетам происходят мошеннические действия, которые необходимо оперативно предотвратить.

Затем в разговор вступила «сотрудница банка», которая потребовала установить двойную защиту и убедила скачать приложение на телефон.

Потерпевшая поверила аферисткам и установила программу. После этого на телефон начали приходить уведомления о списании денег. Также на женщину оформили кредит и перевели деньги на разные счета.

В полиции возбудили дело по факту «кражи с банковского счета». Если мошенниц найдут, им грозит до 6 лет лишения свободы.

Ранее кибермошенник через приложение оформил на россиянку миллионные кредиты.