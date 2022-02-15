В Барнауле задержали кемеровчан, обманувших пенсионерку историей про попавшую в беду внучку

В Алтайском крае задержали подозреваемых в обмане граждан под предлогом «родственник попал в беду», сообщает региональное МВД.

В полицию с заявлениями о мошенничестве обратились восемь жителей Барнаула.

«У троих мошенники обманом похитили более 420 тысяч рублей. Пятеро граждан, не поверив аферистам, смогли сохранить свои сбережения. По всем обращениям возбуждены уголовные дела», — рассказали в ведомстве.

Подозреваемых установили быстро — ими оказались двое 18-летних жителей Кемеровской области, которые приехали в Барнаул, чтобы обманывать жителей.

«Одной из жертв стала 68-летняя жительница, которой злоумышленники позвонили и рассказали, что ее внучка переходила дорогу в неположенном месте, в результате чего, водитель, пытаясь не допустить наезда на пешехода, попал в ДТП и получил травмы. Чтобы избежать какой-либо ответственности, мошенники убедили женщину передать 290 тысяч рублей», — отметили в МВД.

Сибиряков отправили под стражу. Обоим грозит до 5 лет лишения свободы.

Ранее «попавший в беду внук» пытался похитить полмиллиона у 99-летней жительницы Барнаула.