В Барнауле могут создать экспозицию с копиями стел из 44 городов трудовой доблести

Экспозицию из уменьшенных копий стел 44 городов трудовой доблести могут создать в Барнауле, сообщают в пресс-службе правительства Алтайского края.

Идею создания экспозиции на рабочей встрече обсудили губернатор региона Виктор Томенко и зампред Российского военно-исторического сообщества (РВИО) Николай Овсиенко.

«В будущем их (стел. — Прим. ред.) количество может увеличиваться. Это могло бы стать особой достопримечательностью краевой столицы», — говорится в сообщении пресс-службы.

Овсиенко заявил, что ценит команду, работавшую над стелой. «Работа без сбоев, переносов, строго в соответствии с графиком», — отметил зампред РВИО.

Напомним, накануне 4 ноября в Нагорном парке торжественно открыли стелу «Город трудовой доблести», посвященную трудовым подвигам жителей Барнаула в Великую Отечественную войну. Подробнее — в фоторепортаже с церемонии.

Кстати, в день открытия стела скрылась в тумане. Altapress.ru вспомнил, как Барнаул выглядел в такую же погоду в ноябре 2017 года.