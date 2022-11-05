5 ноября
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Жизнь

В Барнауле могут создать экспозицию с копиями стел из 44 городов трудовой доблести

Экспозицию из уменьшенных копий стел 44 городов трудовой доблести могут создать в Барнауле, сообщают в пресс-службе правительства Алтайского края.

Открытие стелы "Город трудовой доблести" в Барнауле 04.11.2022.
Открытие стелы "Город трудовой доблести" в Барнауле 04.11.2022.
Екатерина Карзова, altapress.ru.

Идею создания экспозиции на рабочей встрече обсудили губернатор региона Виктор Томенко и зампред Российского военно-исторического сообщества (РВИО) Николай Овсиенко.

«В будущем их (стел. — Прим. ред.) количество может увеличиваться. Это могло бы стать особой достопримечательностью краевой столицы», — говорится в сообщении пресс-службы.

Овсиенко заявил, что ценит команду, работавшую над стелой. «Работа без сбоев, переносов, строго в соответствии с графиком», — отметил зампред РВИО.

Напомним, накануне 4 ноября в Нагорном парке торжественно открыли стелу «Город трудовой доблести», посвященную трудовым подвигам жителей Барнаула в Великую Отечественную войну. Подробнее — в фоторепортаже с церемонии.

Кстати, в день открытия стела скрылась в тумане. Altapress.ru вспомнил, как Барнаул выглядел в такую же погоду в ноябре 2017 года.

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