Стелу «Город трудовой доблести» открыли в Барнауле. Altapress.ru побывал на месте событий

Церемонию в Нагорном парке посетили губернатор Алтайского края Виктор Томенко и мэр Барнаула Вячеслав Франк.
Кроме того, на открытии присутствовали представители творческих коллективов и объединений. Военные участвовали в параде флагов и возложении цветов.
Высота новой стелы — более 32 метров. Ее посвятили трудовым подвигам барнаульцев в Великую Отечественную войну.
Монтаж стелы завершили, как и планировали, к Дню народного единства. Как проходили работы и что изображено на новом объекте — в нашем материале.
Трансляция altapress.ru с открытия стелы — с феерическим салютом в тумане — здесь.