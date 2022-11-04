4 ноября
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Стелу «Город трудовой доблести» открыли в Барнауле. Altapress.ru побывал на месте событий

Стелу «Город трудовой доблести» открыли в Барнауле 4 ноября, в День народного единства. Как прошла церемония — в фоторепортаже altapress.ru.

Открытие стелы "Город трудовой доблести" в Барнауле 04.11.2022.
Открытие стелы "Город трудовой доблести" в Барнауле 04.11.2022.
Екатерина Карзова, altapress.ru.

Церемонию в Нагорном парке посетили губернатор Алтайского края Виктор Томенко и мэр Барнаула Вячеслав Франк.

Кроме того, на открытии присутствовали представители творческих коллективов и объединений. Военные участвовали в параде флагов и возложении цветов.

Высота новой стелы — более 32 метров. Ее посвятили трудовым подвигам барнаульцев в Великую Отечественную войну.

Монтаж стелы завершили, как и планировали, к Дню народного единства. Как проходили работы и что изображено на новом объекте — в нашем материале.

Трансляция altapress.ru с открытия стелы — с феерическим салютом в тумане — здесь.

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