Стелу «Город трудовой доблести» открыли в Барнауле. Altapress.ru побывал на месте событий

Стелу «Город трудовой доблести» открыли в Барнауле 4 ноября, в День народного единства. Как прошла церемония — в фоторепортаже altapress.ru.

Церемонию в Нагорном парке посетили губернатор Алтайского края Виктор Томенко и мэр Барнаула Вячеслав Франк.

Кроме того, на открытии присутствовали представители творческих коллективов и объединений. Военные участвовали в параде флагов и возложении цветов.

Высота новой стелы — более 32 метров. Ее посвятили трудовым подвигам барнаульцев в Великую Отечественную войну.

Монтаж стелы завершили, как и планировали, к Дню народного единства. Как проходили работы и что изображено на новом объекте — в нашем материале.

Трансляция altapress.ru с открытия стелы — с феерическим салютом в тумане — здесь.