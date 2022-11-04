Стелу «Город трудовой доблести» открывают в Барнауле. Трансляция altapress.ru

Стелу «Город трудовой доблести» открывают в Нагорном парке. Церемония началась в 12:00. Что происходит на месте событий и кто из гостей пришел — в трансляции altapress.ru.
Открытие стелы "Город трудовой доблести" в Барнауле 04.11.2022.
Екатерина Карзова, altapress.ru.
12:20
На открытие стелы «Город трудовой доблести» приехали представители творческих организаций и объединений. Кроме того, в Нагорном парке устроили парад флагов. А еще там выстроились девушки в красных головных уборах и с барабанами. Присутствуют и военные.
12:30
А так новая стела выглядит в тумане и цветах.
Открытие стелы «Город трудовой доблести» в Барнауле 04.11.2022.
Екатерина Карзова, altapress.ru.
12:32
Возложение цветов.
Открытие стелы «Город трудовой доблести» в Барнауле 04.11.2022.
Екатерина Карзова, altapress.ru.
12:34
На церемонию открытия приехали глава Барнаула Вячеслав Франк и губернатор Алтайского края Виктор Томенко.
Открытие стелы «Город трудовой доблести» в Барнауле 04.11.2022.
Екатерина Карзова, altapress.ru.
12:36
Шествие с флагами продолжается. Под музыку.
12:40
Людей пришло много. Кстати, на празднике готовят еду.
Открытие стелы «Город трудовой доблести» в Барнауле 04.11.2022.
Екатерина Карзова, altapress.ru.
Открытие стелы «Город трудовой доблести» в Барнауле 04.11.2022.
Екатерина Карзова, altapress.ru.
Открытие стелы «Город трудовой доблести» в Барнауле 04.11.2022.
Екатерина Карзова, altapress.ru.
Открытие стелы «Город трудовой доблести» в Барнауле 04.11.2022.
Екатерина Карзова, altapress.ru.
Открытие стелы «Город трудовой доблести» в Барнауле 04.11.2022.
Екатерина Карзова, altapress.ru.
12:40
Губернатор Виктор Томенко также поучаствовал в возложении цветов.
12:41
Фейерверк запускают в небе над стелой «Город трудовой доблести».
12:43
Цветов становится больше.
Открытие стелы «Город трудовой доблести» в Барнауле 04.11.2022.
Екатерина Карзова, altapress.ru.
12:51
Еще пару видов стелы.
Открытие стелы «Город трудовой доблести» в Барнауле 04.11.2022.
Екатерина Карзова, altapress.ru.
Открытие стелы «Город трудовой доблести» в Барнауле 04.11.2022.
Екатерина Карзова, altapress.ru.
Справка
Стелу посвятили трудовым подвигам барнаульцев в Великую Отечественную войну. Ее высота — более 32 метров. На ней изображены рабочие заводов и фабрик.
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