4 ноября
﻿
Жизнь

Стелу «Город трудовой доблести» открывают в Барнауле. Трансляция altapress.ru

Стелу «Город трудовой доблести» открывают в Нагорном парке. Церемония началась в 12:00. Что происходит на месте событий и кто из гостей пришел — в трансляции altapress.ru.

Открытие стелы "Город трудовой доблести" в Барнауле 04.11.2022.
Открытие стелы "Город трудовой доблести" в Барнауле 04.11.2022.
Екатерина Карзова, altapress.ru.

12:20

На открытие стелы «Город трудовой доблести» приехали представители творческих организаций и объединений. Кроме того, в Нагорном парке устроили парад флагов. А еще там выстроились девушки в красных головных уборах и с барабанами. Присутствуют и военные.

12:30

А так новая стела выглядит в тумане и цветах.

Открытие стелы &quot;Город трудовой доблести&quot; в Барнауле 04.11.2022.
Открытие стелы «Город трудовой доблести» в Барнауле 04.11.2022.
Екатерина Карзова, altapress.ru.

12:32

Возложение цветов.

Открытие стелы &quot;Город трудовой доблести&quot; в Барнауле 04.11.2022.
Открытие стелы «Город трудовой доблести» в Барнауле 04.11.2022.
Екатерина Карзова, altapress.ru.

12:34

На церемонию открытия приехали глава Барнаула Вячеслав Франк и губернатор Алтайского края Виктор Томенко.

Открытие стелы &quot;Город трудовой доблести&quot; в Барнауле 04.11.2022.
Открытие стелы «Город трудовой доблести» в Барнауле 04.11.2022.
Екатерина Карзова, altapress.ru.

12:36

Шествие с флагами продолжается. Под музыку.

12:40

Людей пришло много. Кстати, на празднике готовят еду.

Открытие стелы &quot;Город трудовой доблести&quot; в Барнауле 04.11.2022.
Открытие стелы «Город трудовой доблести» в Барнауле 04.11.2022.
Екатерина Карзова, altapress.ru.
Открытие стелы &quot;Город трудовой доблести&quot; в Барнауле 04.11.2022.
Открытие стелы «Город трудовой доблести» в Барнауле 04.11.2022.
Екатерина Карзова, altapress.ru.
Открытие стелы &quot;Город трудовой доблести&quot; в Барнауле 04.11.2022.
Открытие стелы «Город трудовой доблести» в Барнауле 04.11.2022.
Екатерина Карзова, altapress.ru.
Открытие стелы &quot;Город трудовой доблести&quot; в Барнауле 04.11.2022.
Открытие стелы «Город трудовой доблести» в Барнауле 04.11.2022.
Екатерина Карзова, altapress.ru.
Открытие стелы &quot;Город трудовой доблести&quot; в Барнауле 04.11.2022.
Открытие стелы «Город трудовой доблести» в Барнауле 04.11.2022.
Екатерина Карзова, altapress.ru.

12:40

Губернатор Виктор Томенко также поучаствовал в возложении цветов.

12:41

Фейерверк запускают в небе над стелой «Город трудовой доблести».

12:43

Цветов становится больше.

Открытие стелы &quot;Город трудовой доблести&quot; в Барнауле 04.11.2022.
Открытие стелы «Город трудовой доблести» в Барнауле 04.11.2022.
Екатерина Карзова, altapress.ru.

12:51

Еще пару видов стелы.

Открытие стелы &quot;Город трудовой доблести&quot; в Барнауле 04.11.2022.
Открытие стелы «Город трудовой доблести» в Барнауле 04.11.2022.
Екатерина Карзова, altapress.ru.
Открытие стелы &quot;Город трудовой доблести&quot; в Барнауле 04.11.2022.
Открытие стелы «Город трудовой доблести» в Барнауле 04.11.2022.
Екатерина Карзова, altapress.ru.

Справка

Стелу посвятили трудовым подвигам барнаульцев в Великую Отечественную войну. Ее высота — более 32 метров. На ней изображены рабочие заводов и фабрик.

Монтаж объекта, как и планировалось, завершили к Дню народного единства. Как проходили работы — в нашем фоторепортаже.

Накануне 3 ноября стало известно, что в Барнауле готовятся к открытию стелы «Город трудовой доблести».

Как выглядел Нагорный парк в разные годы — в нашей фотоподборке.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 22-30-14,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
БЫСТРАЯ СВЯЗЬ
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость