Стелу «Город трудовой доблести» открывают в Барнауле. Трансляция altapress.ru

Стелу «Город трудовой доблести» открывают в Нагорном парке. Церемония началась в 12:00. Что происходит на месте событий и кто из гостей пришел — в трансляции altapress.ru.

12:20 На открытие стелы «Город трудовой доблести» приехали представители творческих организаций и объединений. Кроме того, в Нагорном парке устроили парад флагов. А еще там выстроились девушки в красных головных уборах и с барабанами. Присутствуют и военные.

12:30 А так новая стела выглядит в тумане и цветах. Открытие стелы «Город трудовой доблести» в Барнауле 04.11.2022 . Екатерина Карзова , altapress.ru.

12:32 Возложение цветов. Открытие стелы «Город трудовой доблести» в Барнауле 04.11.2022 . Екатерина Карзова , altapress.ru.

12:34 На церемонию открытия приехали глава Барнаула Вячеслав Франк и губернатор Алтайского края Виктор Томенко. Открытие стелы «Город трудовой доблести» в Барнауле 04.11.2022 . Екатерина Карзова , altapress.ru.

12:36 Шествие с флагами продолжается. Под музыку.

12:40 Людей пришло много. Кстати, на празднике готовят еду. Открытие стелы «Город трудовой доблести» в Барнауле 04.11.2022 . Екатерина Карзова , altapress.ru. Открытие стелы «Город трудовой доблести» в Барнауле 04.11.2022 . Екатерина Карзова , altapress.ru. Открытие стелы «Город трудовой доблести» в Барнауле 04.11.2022 . Екатерина Карзова , altapress.ru. Открытие стелы «Город трудовой доблести» в Барнауле 04.11.2022 . Екатерина Карзова , altapress.ru. Открытие стелы «Город трудовой доблести» в Барнауле 04.11.2022 . Екатерина Карзова , altapress.ru.

12:40 Губернатор Виктор Томенко также поучаствовал в возложении цветов.

12:41 Фейерверк запускают в небе над стелой «Город трудовой доблести».

12:43 Цветов становится больше. Открытие стелы «Город трудовой доблести» в Барнауле 04.11.2022 . Екатерина Карзова , altapress.ru.

12:51 Еще пару видов стелы. Открытие стелы «Город трудовой доблести» в Барнауле 04.11.2022 . Екатерина Карзова , altapress.ru. Открытие стелы «Город трудовой доблести» в Барнауле 04.11.2022 . Екатерина Карзова , altapress.ru.

Справка

Стелу посвятили трудовым подвигам барнаульцев в Великую Отечественную войну. Ее высота — более 32 метров. На ней изображены рабочие заводов и фабрик.

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