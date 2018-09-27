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В Алтайском крае не расселяют жителей двухэтажного дома, где взорвался газ

Администрация села Усть-Калманка не расселяет жителей двухэтажного дома, в котором 20 сентября взорвался газ. Власти считают дом пригодным для жилья — его нужно только отремонтировать. В здании сдвинулись несущие стены, в подъезде появилась трещина, а в некоторых местах нет потолка, сообщают «Вести. Алтай».

Газ.
Газ.
СС0

Взрыв произошел из-за поломки газового редуктора. В квартире, где взорвался газ, выбиты балконная дверь и окно, оплавился натяжной потолок.

Власти предлагают жителям дома временно переселиться в спортзал местной школы. По словам главы администрации, на минимальный ремонт необходимо 150 тысяч рублей. Из этой суммы треть готовы выделить власти района, остальные средства нужно найти жильцам.

Журналисты обращают внимание на то, что денежного резерва у дома нет. По данным администрации, жильцы квартиры отказались от техосмотра газового оборудования, но при этом исправно получали баллон. Специалиста по проверке газового оборудования в районе нет, он приезжает из Рубцовска.

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