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Жизнь

В Барнауле на линию вышли новые автобусы

10 июня в Барнауле на маршрут вышли новые вместительные низкопольные автобусы. Они были закуплены для краевой столицы по инициативе губернатора края Виктора Томенко в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги», сообщает Telegram-канал «Барнаул».

Напомним, что все автобусы оборудованы кондиционерами, пандусами для людей с ограниченными возможностями и терминалами для оплаты проезда.

Пассажиры смогут оплатить проезд как у кондуктора, так и через установленные на поручнях терминалы. Система оплаты аналогична той, что действует на автобусном маршруте №1.

Важно отметить, что в автобусной службе продолжается набор водителей и кондукторов.

Ранее сообщалось, что в Барнауле в День России изменят автобусные маршруты из-за перекрытия проспекта.

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