В Барнауле на линию вышли новые автобусы

Напомним, что все автобусы оборудованы кондиционерами, пандусами для людей с ограниченными возможностями и терминалами для оплаты проезда.
Пассажиры смогут оплатить проезд как у кондуктора, так и через установленные на поручнях терминалы. Система оплаты аналогична той, что действует на автобусном маршруте №1.
Важно отметить, что в автобусной службе продолжается набор водителей и кондукторов.
Ранее сообщалось, что в Барнауле в День России изменят автобусные маршруты из-за перекрытия проспекта.
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