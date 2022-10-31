31 октября
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Жизнь

В Барнауле на месте расстрелов зачитали имена репрессированных

В Барнауле у памятного знака жертвам политических репрессий на Канатном проезде (у СИЗО), прошла панихида в память о репрессированных, после чего ее участники зачитали имена невинно убиенных. Панихиду отслужили там, где в 1930—1940-х годах проводились расстрелы — у тюрьмы НКВД.

Панихида и чтение имен у памятника жертвам политических репрессий.
Панихида и чтение имен у памятника жертвам политических репрессий.
Г.Шейда.

Панихида была организована алтайской епархией, сообщил общественник Геннадий Шейда. Пришли, в основном, члены местной православной общины. Затем началось чтение имен репрессированных. «Было человек 25, все брали списки имен и читали, в том числе православная молодежь», — сказал собеседник altapress.ru.

«Первый раз мы были здесь в 2020 году вдвоем с тетей, приехали помолиться. В прошлом году, когда патриарх Кирилл благословил служить панихиды на местах в память о репрессированных, мы уже были не одни. После панихиды стали читать имена по заранее подготовленным нами спискам», — рассказала Татьяна Попова, приехавшая из Москвы. У нее репрессированы несколько родственников, живших на Алтае.

По словам Татьяны, много лет за этим местом ухаживает схимонахиня матушка Анфия.

«Однажды матушка Анфия обнаружила останки шести убиенных мужчин, в черепах были следы пуль. Она три года хранила их в своей келье, потому что никто не знал, что с ними делать. Потом приняли решение, их освятили и поместили в костницу — место для хранения останков невинно убитых», — отметила она.

Татьяна Попова и Геннадий Шейда.
Татьяна Попова и Геннадий Шейда.
Г.Шейда.

В конце участники прочли молитву о жертвах политических репрессий 20−21 века — молитву памяти. В тот же день несколько групп барнаульцев пришли с цветами к памятнику репрессированным на площади Свободы.

Памятник жертвам политических репрессий 1930−1940-х годов установлен 19 августа 1991 на месте захоронения останков расстрелянных в Барнаульской тюрьме НКВД. Расстрельные ямы были обнаружены во время поисковых работ в 1989 году, тогда же был установлен памятный крест. Инициаторы установки — Людмила Фатеева и Светлана Бондарева.

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