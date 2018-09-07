В Барнауле на Речном вокзале появится новый ресторан в итальянском стиле

Представитель собственника, ресторанный продюсер Мария Дмитриева, рассказала, что проект реализует группа компаний «Талтэк». Это первый проект фирмы, в будущем планируют дополнить здание Речного вокзала и другими концепциями.

«Ресторан «Пьяцца Италия» будет находиться на втором этаже. Это классический итальянский ресторан с видом на реку из панорамных окон. Также там будет детская комната и конференц-зал. Ориентировочная дата открытия — вторая половина октября.

Заведения могут не приживаться по самым разным причинам, но это место надо развивать и наполнять. Рядом есть классные общественные пространства, набережная. Есть неплохие помещения в самом здании Речного вокзала, в которых можно реализовать различные концепции, которых в Барнауле не хватает, — отметила Мария Дмитриева.

Она добавила, что планов по развитию много, а этот ресторан будет первым.

Издание отмечает, что площадка, где находится Речной вокзал, несколько лет принадлежала барнаульской компании «ПрогрессН». В 2015 году появились эскизы здания, которое планировали построить на этом месте. В проекте предусматривалось расширение набережной до уровня кафе «Парус» и строительство жилья.

Позднее в ситуацию вмешались краевые власти. Так, занимавший тогда пост губернатора Александр Карлин был категорически против сноса здания. Тогда он отметил, что проект должен быть вынесен на всенародное обсуждение. Прежде всего потому, что вокзал является «воротами» города, открывающими перспективу на Барнаул.