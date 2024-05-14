В Барнауле на страусином ранчо впервые родился кенгуренок. Фото

На страусином ранчо впервые появился кенгуренок. В мае он показался из сумки, рассказали сотрудники ранчо в своем Telegram-канале.

Маленький кенгуру скрывался в сумке матери с весны.

Сейчас детеныш почти все время проводит в сумке матери и редко показывается.

Ранее сообщалось, что водитель сбил косулю на дороге в Барнауле.

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