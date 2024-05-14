В Барнауле на страусином ранчо впервые родился кенгуренок. Фото

Маленький кенгуру скрывался в сумке матери с весны.
Сейчас детеныш почти все время проводит в сумке матери и редко показывается.
Ранее сообщалось, что водитель сбил косулю на дороге в Барнауле.
Самое важное - в нашем Telegram-канале
На страусином ранчо впервые появился кенгуренок. В мае он показался из сумки, рассказали сотрудники ранчо в своем Telegram-канале.
Маленький кенгуру скрывался в сумке матери с весны.
Сейчас детеныш почти все время проводит в сумке матери и редко показывается.
Ранее сообщалось, что водитель сбил косулю на дороге в Барнауле.
Самое важное - в нашем Telegram-канале
Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter