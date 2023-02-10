10 февраля
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Жизнь

В Барнауле начали проверку газа в квартирах после трагедии в Новосибирске

Читательница altapress.ru сообщила, что газовые службы пришли к ней в квартиру для проверки газового оборудования.

Газ
Газ
СС0

По словам читательницы, газовая служба «Алейскмежрайгаз» посетила ее квартиру утром 10 февраля. Специалисты проверили газовое оборудование, работу газовой плиты и дали несколько советов по безопасному использованию газа в быту.

За это они взяли 350 рублей и выдали квитанцию. Есть вероятность, что проверку организовали в связи с трагедий в Новосибирске.

Напомним, в Новосибирске 9 февраля в многоквартирном доме на ул. Линейной, 39 взорвался газ. Обрушились два подъезда — один полностью, второй частично. Погибли 14 человек, среди них двухлетний ребенок и пожилые люди.

«Обычно газовые службы приходили с проверкой летом — в июне или августе. В этот раз впервые пришли зимой», — рассказывает читательница.

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