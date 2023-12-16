В Барнауле начали восстанавливать теплоснабжение после массовых жалоб на холод

"Барнаул" сообщает, что в поселке Южный начали устранять проблемы с теплоснабжением в квартирах откуда поступали жалобы.
Специалисты СГК отрегулировали оборудование на центральном тепловом пункте, с помощью этого подача отоплением горожанам наладилась.
Помимо этого, работы провели еще в 12 домах для улучшения теплоснабжения. По обращениям сотрудники обошли уже порядка 65 квартир, где замерили температуру.
В пресс-службе сообщили, что данная ситуация находится на особом контроле у администрации Центрального района.
По вопросам подачи тепла просят обращаться в свою управляющую компанию, в диспетчерскую СГК (599-715) и администрацию Центрального района (630-825).
Ранее мы сообщали, что барнаульцы жалуются на еле теплые батареи в квартирах.