В Барнауле проверили, не приносят ли посетителям кальянных кальяны

Чиновники и представители надзора продолжают проверять, насколько в Барнауле соблюдаются ограничительные меры по распространению коронавирусной инфекции. .
Для этого в минувшие выходные провели дополнительные рейды, в которых приняли участие полицейские, а также сотрудники городской и районной администраций.
«Они объехали летние веранды кафе и ресторанов, парки-отели и открытые бассейны на территории района», — рассказали в мэрии.
Неожиданные гости проверили наличие защитных масок у обслуживающего персонала, журнал температурного контроля и выяснили, не приносят ли посетителям кальяны.
В результате, отмечают в мэрии, проверку прошли более 30 организаций общепита, выявлены три нарушения.
Акты составили в отношении кальянной Shabba и заведения, принадлежащего индивидуальному предпринимателю — за «невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения».
Напомним, в конце июня в Алтайском крае разрешили открыться кафе и ресторанам с верандами, иные заведения по-прежнему закрыты.
Ранее алтайский ресторатор на фоне птичьей клетки обратился к губернатору Томенко с просьбой «открыть».