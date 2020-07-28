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Жизнь

В Барнауле проверили, не приносят ли посетителям кальянных кальяны

В Центральном районе Барнаула провели вечерние рейды по проверке соблюдения санитарных норм, сообщает мэрия города.

Кальян в Puff Us Loft.
Кальян в Puff Us Loft.

Чиновники и представители надзора продолжают проверять, насколько в Барнауле соблюдаются ограничительные меры по распространению коронавирусной инфекции. .

Для этого в минувшие выходные провели дополнительные рейды, в которых приняли участие полицейские, а также сотрудники городской и районной администраций.

«Они объехали летние веранды кафе и ресторанов, парки-отели и открытые бассейны на территории района», — рассказали в мэрии.

Неожиданные гости проверили наличие защитных масок у обслуживающего персонала, журнал температурного контроля и выяснили, не приносят ли посетителям кальяны.

В результате, отмечают в мэрии, проверку прошли более 30 организаций общепита, выявлены три нарушения.

Акты составили в отношении кальянной Shabba и заведения, принадлежащего индивидуальному предпринимателю — за «невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения».

Напомним, в конце июня в Алтайском крае разрешили открыться кафе и ресторанам с верандами, иные заведения по-прежнему закрыты.

Ранее алтайский ресторатор на фоне птичьей клетки обратился к губернатору Томенко с просьбой «открыть».

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