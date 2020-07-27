Алтайский ресторатор на фоне птичьей клетки обратился к губернатору Томенко с просьбой «открыть»

Алтайский ресторатор Ливи Данелия опубликовал в своем Instagram обращение к губернатору Алтайского края Виктору Томенко с просьбой открыть заведения общепита.

Свое обращение к главе региона Данелия озаглавил просто и со вкусом — «Мы устали от отсутствия работы и безденежья!»

«Уважаемый губернатор Виктор Петрович. Мы — представители яркой и непростой сферы бизнеса в регионе. У нас есть сотрудники, арендодатели, поставщики, кредиты и обязательства. У наших сотрудников в этой цепочке тоже есть свои обязательства и семьи!» — ввел ресторатор губернатора в курс дела.

Данелия подчеркнул, что с 28 марта прошло четыре месяца, все это время «мы обеспечивали выживание наших заведений и сотрудников».

«Сейчас наш запас прочности полностью исчерпан. Вы разрешили работу турбаз, санаториев, гостиниц, Вы открыли пляжи! Везде в государственных учреждениях работают столовые, а чем у них безопаснее, чем в помещениях ресторанов?» — задает ресторатор справедливый вопрос.

Более того, добавил он, куда ни глянь — везде толпы людей: в торговых центрах, парках, транспорте, 90% работников офисов вышли на повседневные рабочие места.

«А мы вынуждены выживать, хотя сфера цивилизованного общепита всегда была и остается одной из самых ответственных по части соблюдения чистоты и гигиены. Хотим радовать наших гостей с учетом всех требований безопасности и обеспечить сотрудников работой и заработком! Дайте нам, пожалуйста, такую возможность», — попросил Данелия губернатора.

Примечательно, что проблемы у Данелии случаются чуть ли не каждую весну. Так, в апреле 2019 года сообщали, что Сбербанк хочет его обанкротить. А в 2018 году ресторан затопило из-за порыва теплосетей снаружи здания.

Напомним, в конце июня в Алтайском крае разрешили открыться кафе и ресторанам с верандами. После этого фитнес-индустрия потребовала от губернатора разрешения на работу «над физической красотой жителей».

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