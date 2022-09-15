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Жизнь

В Барнауле наконец построят тротуар в переулке Ядринцева

Новый тротуар построят в переулке Ядринцева в Барнауле, пишет «Толк».

Ремонт дороги. Дорожный знак.
Ремонт дороги. Дорожный знак.
altapress.ru

Ранее жители краевой столицы рассказывали, что тротуар в переулке Ядринцева — разрушенный.

Пешеходный тротуар соединяет улицы и дома, в том числе частные. Но передвигаться по нему тяжело.

Как сообщили в барнаульской мэрии, ранее переулок уже ремонтировали. Однако работы выполняли только на существующих тротуарах.

При этом тротуара от ул. Папанинцев до ул. Димитрова не было, заявил глава комитета по дорожному хозяйству Барнаула Дмитрий Симоненко.

Планируется, что тротуар появится с двух сторон переулка.

Кстати, на строительство дороги в Барнауле направили более 100 млн рублей.

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