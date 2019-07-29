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Жизнь

В Барнауле назвали городской символ-бренд

Активисты ОНФ спросили у жителей Алтайского края, какой символ Барнаула они считают главным. Респонденты назвали «Дом под шпилем».

Как реставрируют дом "Под шпилем".
Как реставрируют дом "Под шпилем".
Анна Зайкова

За «Дом под шпилем» отдали 39,7% голосов.

Остальные голоса распределились следующим образом:

  • Нагорный парк (32,5%),
  • создатель первой паровой машины Иван Ползунов (9,9%),
  • начало строительства медеплавильного завода Акинфия Демидова (5,2%),
  • Демидовская площадь (4,4%),
  • всероссийский фестиваль «Шукшинские дни на Алтае» (3,6%),
  • мемориальный комплекс на площади Победы (2,4%),
  • основатель горнозаводской промышленности на Алтае Акинфий Демидов (1,6%),
  • открытие Алтайской железной дороги в 1915 году (0,8%).

Опрос проводился «ВКонтакте». Результаты отдадут в администрацию города для использования в проектах брендирования.

Также «фронтовики» провели аналогичный опрос о символе села Сростки. Там победителем стал Василий Шукшин (52,2% голосов). Далее гора Пикет (26,3%), фестиваль «Шукшинские дни на Алтае» (6,8%), река Катунь (4,4%), храм Святой великомученицы Екатерины (4,4%), Всероссийский мемориальный музей-заповедник имени В.М. Шукшина (2,9%), а также жители Сростков — участник Великой Отечественной войны, полный кавалер ордена Славы Алексей Фонякин (1,9%) и отличник народного просвещения РСФСР Надежда Ядыкина (1%).

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