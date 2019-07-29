В Барнауле назвали городской символ-бренд

За «Дом под шпилем» отдали 39,7% голосов.
Остальные голоса распределились следующим образом:
- Нагорный парк (32,5%),
- создатель первой паровой машины Иван Ползунов (9,9%),
- начало строительства медеплавильного завода Акинфия Демидова (5,2%),
- Демидовская площадь (4,4%),
- всероссийский фестиваль «Шукшинские дни на Алтае» (3,6%),
- мемориальный комплекс на площади Победы (2,4%),
- основатель горнозаводской промышленности на Алтае Акинфий Демидов (1,6%),
- открытие Алтайской железной дороги в 1915 году (0,8%).
Опрос проводился «ВКонтакте». Результаты отдадут в администрацию города для использования в проектах брендирования.
Также «фронтовики» провели аналогичный опрос о символе села Сростки. Там победителем стал Василий Шукшин (52,2% голосов). Далее гора Пикет (26,3%), фестиваль «Шукшинские дни на Алтае» (6,8%), река Катунь (4,4%), храм Святой великомученицы Екатерины (4,4%), Всероссийский мемориальный музей-заповедник имени В.М. Шукшина (2,9%), а также жители Сростков — участник Великой Отечественной войны, полный кавалер ордена Славы Алексей Фонякин (1,9%) и отличник народного просвещения РСФСР Надежда Ядыкина (1%).