В Барнауле объявлен режим «черного неба»

«В период с 16.00 час. 08 августа 2022 г. до 16.00 час. 09 августа 2022 г. на территории Барнаула ожидаются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе первой степени опасности», — говорится в сообщении регионального ЦГМС.

Отметим, что также соответствующие метеоусловия также называют режимом «черного неба». Речь идет о сочетании метеорологических характеристик, которое благоприятно для накопления вредных примесей в приземном слое атмосферы (например, штиль, слабый ветер, ветер неблагоприятного направления, туман, инверсия). Если период с НМУ продолжителен, могут (но необязательно) возникнуть высокий и даже экстремально высокий уровни загрязнения воздуха.

«Черное небо» — это не режим ЧС. Это прогноз с действительно повышенным или даже высоким уровнем загрязнения воздуха. НМУ первой степени опасности вводят при минимальном превышении предельно-допустимой концентрации вредных веществ. Существует также режим НМУ второй и третьей степени опасности.

В любом случае надо предпринять определенные меры. При режиме НМУ первой степени промышленным предприятиям рекомендуется сократить объем вредных выбросов, чтобы обеспечивать снижение концентрации загрязняющих веществ на 15−20%.