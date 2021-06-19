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Жизнь

В Барнауле обсудили освоение земли на Речном вокзале ради «точки притяжения» с конкретными «точечками»

В Барнауле прошло расширенное заседание Совета Общественной палаты, на котором рассмотрели комплексное благоустройство территории Речного вокзала, сообщает мэрия.

Что изменится на территории Речного вокзала. Барнаул.
Что изменится на территории Речного вокзала. Барнаул.
t.me/barnaulfm.

Зампред Общественной палаты Петр Фризен отметил, что в последнее время жители Барнаула активно обсуждают, что именно власти планируют построить на месте Речного вокзала.

«Этот участок безусловно представляет интерес, место историческое, здесь любят отдыхать горожане. В настоящее время у этой площадки появился собственник, который предлагает изменить его в лучшую сторону, сделать более удобным, комфортным и многофункциональным. В перспективе мы получим благоустроенную площадку, которая украсит наш город», — заверил он.

В частности, подчеркнул Фризен, в городе появится уникальная «точка притяжения», которая со временем станет одним из символов Барнаула.

Согласно концепции, «точкой притяжения» должны стать — два жилых дома, многоуровневый гараж, автостоянка, пешеходная зона, общественная парковка, фитнес-центр, 25-метровый бассейн, частный детский сад на 80 мест и благоустроенная набережная.

Открытым остается один вопрос — станет ли обновленная набережная доступной для барнаульцев, которые будут идти к «точке притяжения».

На заседании заверили, что доступ сохранится — территорию для благоустройства в 2022 году в ходе интернет-голосования выбрала большая часть горожан.

Кроме того, предусмотрено размещение причала и помещения для Барнаульского речного порта — это значит, что пассажирские перевозки речным транспортом сохранятся, что в свою очередь означает, что разгонять людей с набережной не будут.

Барнаульцев заверили, что после благоустройства вместо старого здания Речного вокзала появится уникальный, современный, многофункциональный объект, который станет украшением и гордостью города.

Ранее в здании бывшего барнаульского речвокзала демонтировали уникальное мозаичное панно из полудрагоценных камней.

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