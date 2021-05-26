В Барнауле обсудили сохранение исторического облика и выяснение «подлинно исторической ценности»

На заседании Общественной палаты Барнаула обсудили реализацию нацпроектов, развитие города и сохранение его исторического облика, сообщает мэрия.

Замглавы Барнаула Юрий Еремеев отметил, что работа по улучшению инфраструктуры ведется постоянно — продолжается реализация нацпроектов, направленных на формирование комфортной городской среды.

«На финишную прямую вышло онлайн-голосование по выбору объектов для благоустройства в 2022 году. Прошу всех, кто еще не принял участие в голосовании, проявить активность в этом вопросе», — обратился замглавы к барнаульцам.

Глава комитета жилищно-коммунального хозяйства города Денис Ращепкин рассказал о реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».

Он подчеркнул, что ежегодно благоустраивают не менее двух общественных территорий и 65 дворов.

Барнаул. Зима. Анна Зайкова.

«По состоянию на 24 мая ведутся работы по благоустройству на 15-ти дворовых территориях во всех районах города, из них на семи уже завершено асфальтирование», — доложил Ращепкин.

Также на заседании рассмотрели вопросы сохранения и популяризации объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности.

Глава горкомитета по культуре Валерий Паршков сообщил, что в Барнауле расположено 356 объектов культурного наследия.

«Свободный курс» от 26 февраля 1992 года. ИД «Алтапресс»

«237 зданий-памятников истории и архитектуры, 54 объекта археологического наследия, 65 иных памятников истории и культуры», — уточнил Паршков конкретно по наследию.

При этом представители общественности выразили обеспокоенность состоянием объектов культурного наследия.

Также предложили внести изменения в реестр «с целью установления подлинно исторической ценности объектов».

В завершении заседания Еремеев поздравил всех с присвоением Барнаулу почетного звания «Город трудовой доблести». Ранее поздравление высказал губернатор Алтайского края Виктор Томенко.