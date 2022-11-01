В Барнауле очистили ковш, да не тот. Рабочие помыли экскаватор из общественной колонки

У будущей строительной площадки на ул. Короленко, 110 некие рабочие очищали ковш экскаватора. Водные процедуры устроили с помощью общественной колонки. Что думает об этом «Росводоканал Барнаул», узнал altapress.ru.

Рабочие моют ковш экскаватора из колонки в центре Барнаула.

На кадрах видно, как двое мужчин наливают воду прямо в ковш экскаватора и очищают его лопатой.

Отметим, по закону, вода в таких колонках не бесплатная. Услугу оплачивают потребители (п. 123−127 Постановления Правительства РФ от 06.05.2011 № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам жилых домов»).

Кроме того, в постановлении четко прописано, что нельзя очищать транспорт, стирать одежду и даже мыть животных.

Ситуацию для altapress.ru прокомментировал «Росводоканал Барнаул»:

Так делать нельзя! Мало того, что они расходуют воду жителей ближайших домов, так еще и наносят вред благоустройству территорий — разводят грязь. Колонки не предназначены для мытья машин и спецтехники.

Напомним, эта колонка — единственный источник воды жильцов дома на ул. Короленко, 112. Здание не подключено к водопроводу.

Неизвестно, какой организации принадлежит экскаватор. Поблизости от колонки располагается участок, над которым, по признанию сотрудников, работает специализированный застройщик «Главалтайстрой». Недавно сюда начали свозить песок.

Отметим, что в Барнауле есть как минимум еще один Ковш, который стоит помыть.