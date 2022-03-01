В Барнауле опер по тяжким преступлениям помог девочке найти фиолетовый рюкзак с пайетками

Жительница Барнаула поблагодарила правоохранителей, которые помогли найти рюкзак с дорогостоящим смартфоном внутри.
«После того как ребенок не ответил на звонок, мама девочки сразу обратилась в дежурную часть отдела полиции», — рассказали в ведомстве.
Рюкзак нашел оперуполномоченный по розыску и раскрытию тяжких преступлений, который связался с клиентской службой транспортного предприятия.
Полицейский установил маршрут газели, в которой обнаружил забытый девочкой школьный рюкзак. В этот же день потерю вернули юной хозяйке.
Ранее в Бийске интуиция помогла полицейским спасти пенсионерку из горящего дома.