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Жизнь

В Барнауле опер по тяжким преступлениям помог девочке найти фиолетовый рюкзак с пайетками

В Алтайском крае оперуполномоченный по розыску и раскрытию тяжких преступлений помог найти рюкзак, который восьмилетняя девочка оставила в маршрутке, сообщает региональное МВД.

Работы участников конкурса "Полицейский Дядя Степа".
Работы участников конкурса "Полицейский Дядя Степа".
22.mvd.ru.

Жительница Барнаула поблагодарила правоохранителей, которые помогли найти рюкзак с дорогостоящим смартфоном внутри.

«После того как ребенок не ответил на звонок, мама девочки сразу обратилась в дежурную часть отдела полиции», — рассказали в ведомстве.

Рюкзак нашел оперуполномоченный по розыску и раскрытию тяжких преступлений, который связался с клиентской службой транспортного предприятия.

Полицейский установил маршрут газели, в которой обнаружил забытый девочкой школьный рюкзак. В этот же день потерю вернули юной хозяйке.

Ранее в Бийске интуиция помогла полицейским спасти пенсионерку из горящего дома.

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