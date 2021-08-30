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Жизнь

В Барнауле оштрафовали организатора концерта Ольги Бузовой, собравшего толпу молодежи

В Алтайском крае оштрафовали сеть косметики «Л`Этуаль» за организацию концерта Ольги Бузовой в ТЦ Galaxy, сообщает региональный Роспотребнадзор.

Ольга Бузова в Барнауле.
Ольга Бузова в Барнауле.
Предоставлено altapress.ru

Напомним, Бузова приехала в Барнаул в конце апреля 2021 года — на «Tik-Tok Бьюти Пати», чтобы выступить перед поклонниками и гостями ТЦ Galaxy.

«Она расскажет, как идти вперед, не обращая внимания на хейтеров, и добиваться всех поставленных целей», — написали в Instagram «Л'Этуаль».

Всех предупредили о том, что гостям измерят температуру, выдадут маски и попросят соблюдать социальную дистанцию.

В итоге на концерт звезды пришло огромное количество людей — три этажа здания едва уместили всех желающих.

«Проведено административное расследование в отношении организатора мероприятия. Установлено, что организатором в период возникновении угрозы распространения заболевания, представляющего опасность для окружающих, не исполнены обязательные требования в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения», — рассказали в Роспотребнадзоре.

Железнодорожный райсуд признал организатора виновным и оштрафовал на 300 тыс. рублей.

Кстати, после концерта Бузова поблагодарила поклонников за прием и опубликовала фото на балконе гостиницы «Алтай» напротив краевого суда.

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