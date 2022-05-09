В Барнауле отключили горячую воду 9 мая из-за аварии на магистральном трубопроводе

В Барнауле в понедельник утром, 9 мая, часть жителей Октябрьского района осталась без горячего водоснабжения, сообщает СГК в своем Telegram-канале .

Отключение связано с повреждением участка магистрального трубопровода в районе здания № 3 по улице Молодежной.

«Специалисты уже проводят работы по устранению», — отметили в компании.

Под отключение попали 58 многоквартирных домов, семь частных домов, один детский сад, две больницы, три школы.

Сроки окончания ремонтных работ пока неизвестны, в СГК пообещали сообщить об этом позднее.