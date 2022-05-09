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Жизнь

В Барнауле отключили горячую воду 9 мая из-за аварии на магистральном трубопроводе

В Барнауле в понедельник утром, 9 мая, часть жителей Октябрьского района осталась без горячего водоснабжения, сообщает СГК в своем Telegram-канале.

Ремонт. Трубы.
Ремонт. Трубы.
Анна Зайкова.

Отключение связано с повреждением участка магистрального трубопровода в районе здания № 3 по улице Молодежной.

«Специалисты уже проводят работы по устранению», — отметили в компании.

Под отключение попали 58 многоквартирных домов, семь частных домов, один детский сад, две больницы, три школы.

Сроки окончания ремонтных работ пока неизвестны, в СГК пообещали сообщить об этом позднее.

Адреса, попавшие под отключение

Адреса, попавшие под отключение

Улица

Номер дома

пр-кт. Сибирский

35а

ул. Димитрова

48А

пр-кт. Ленина

60

ул. Молодежная

6

пр-кт. Комсомольский

80е

пр-кт. Сибирский

43А

ул. Чкалова

36

пр-кт. Сибирский

41

пр-кт. Комсомольский

100

ул. Димитрова

67

пр-кт. Комсомольский

102

ул. Чкалова

40

ул. Путиловская

20в

ул. Союза Республик

11

пр-кт. Ленина

58

ул. Молодежная

2

ул. Союза Республик

14

ул. Союза Республик

3

пр-кт. Комсомольский

75

пр-кт. Комсомольский

106

пер. Некрасова

65

пер. Трудовой

39

ул. Молодежная

1

ул. Шевченко

52а

ул. Союза Республик

5

пр-кт. Комсомольский

104

ул. Молодежная

5

ул. Путиловская

51

ул. Путиловская

53

пр-кт. Сибирский

43г

пр-кт. Комсомольский

75а

ул. Путиловская

30

ул. Молодежная

б-р. 9 Января

29А

ул. Чернышевского

30

пр-кт. Комсомольский

108а

пр-кт. Комсомольский

108

ул. Кирова

43

пер. Некрасова

41

пр-кт. Комсомольский

104а

пер. Некрасова

43

ул. Песчаная

47

пр-кт. Сибирский

37а

ул. Молодежная

4

пер. Некрасова

64

пр-кт. Комсомольский

126

ул. Молодежная

9

пр-кт. Комсомольский

90

ул. Кирова

38а

ул. Чкалова

21

пр-кт. Комсомольский

84

ул. Чкалова

32

ул. Союза Республик

12

ул. Димитрова

50

б-р. 9 Января

19

пер. Трудовой

9

ул. Чернышевского

28

ул. Чкалова

34

ул. Путиловская

20г

ул. Молодежная

3

ул. Чкалова

30

пр-кт. Комсомольский

86

пр-кт. Комсомольский

82

пр-кт. Комсомольский

88

пр-кт. Комсомольский

110

пр-кт. Комсомольский

112

пр-кт. Сибирский

31

ул. Молодежная

ул. Молодежная

7

ул. Союза Республик

13

пр-кт. Комсомольский

104б

пр-кт. Сибирский

41а

ул. Чернышевского

31

ул. Молодежная

пр-кт. Комсомольский

80в

пр-кт. Комсомольский

80а

ул. Путиловская

26

ул. Чкалова

ул. Кирова

45а

пер. Некрасова

64а

пер. Трудовой

37

ул. Димитрова

67А

ул. Кирова

28а

ул. Чернышевского

29

ул. Кирова

45

ул. Кирова

43 а

пр-кт. Комсомольский

102а

ул. Союза Республик

1

ул. Коммунальная

13в

ул. Песчаная

19

ул. Чкалова

ул. Путиловская

20

пр-кт. Комсомольский

106а

ул. Димитрова

52

ул. Партизанская

40

пер. Трудовой

34

пр-кт. Комсомольский

124

пр-кт. Комсомольский

118
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