В Барнауле 4 мая завершается отопительный сезон

Напомним, 29 апреля соответствующее постановление подписал глава Барнаула Вячеслав Франк.
После отключения отопления систему теплоснабжения переведут в режим работы для подачи только горячей воды.
11 мая начнутся гидравлические испытания инженерных сетей.
«Решение о завершении отопительного сезона 2021−2022 гг. принято, исходя из прогноза Алтайского краевого центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. По данным ведомства, в последние дни апреля и в начале мая в Барнауле ожидается плюсовая температура, 3 мая прогнозируется небольшое похолодание, затем вновь потеплеет и уже без значительных температурных изменений», — пояснили в мэрии.
Если среднесуточная температура наружного воздуха в течение пяти суток подряд устанавливается на уровне более +8 градусов — это основание для прекращения подачи тепловой энергии потребителям.
Ранее сообщили, что Бийск и Рубцовск завершили отопительный сезон 28 апреля.