В Барнауле 4 мая завершается отопительный сезон

Напомним, 29 апреля соответствующее постановление подписал глава Барнаула Вячеслав Франк.

После отключения отопления систему теплоснабжения переведут в режим работы для подачи только горячей воды.

11 мая начнутся гидравлические испытания инженерных сетей.

«Решение о завершении отопительного сезона 2021−2022 гг. принято, исходя из прогноза Алтайского краевого центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. По данным ведомства, в последние дни апреля и в начале мая в Барнауле ожидается плюсовая температура, 3 мая прогнозируется небольшое похолодание, затем вновь потеплеет и уже без значительных температурных изменений», — пояснили в мэрии.