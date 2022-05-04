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Жизнь

В Барнауле 4 мая завершается отопительный сезон

В Барнауле в среду, 4 мая, из-за установления теплой погоды завершается отопительный сезон, напоминает мэрия города.

Кот в недоумении.
Кот в недоумении.
кадр из видео.

Напомним, 29 апреля соответствующее постановление подписал глава Барнаула Вячеслав Франк.

После отключения отопления систему теплоснабжения переведут в режим работы для подачи только горячей воды.

11 мая начнутся гидравлические испытания инженерных сетей.

«Решение о завершении отопительного сезона 2021−2022 гг. принято, исходя из прогноза Алтайского краевого центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. По данным ведомства, в последние дни апреля и в начале мая в Барнауле ожидается плюсовая температура, 3 мая прогнозируется небольшое похолодание, затем вновь потеплеет и уже без значительных температурных изменений», — пояснили в мэрии.

Если среднесуточная температура наружного воздуха в течение пяти суток подряд устанавливается на уровне более +8 градусов — это основание для прекращения подачи тепловой энергии потребителям.

Ранее сообщили, что Бийск и Рубцовск завершили отопительный сезон 28 апреля.

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