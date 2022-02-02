В Барнауле запустили котельную, привлекшую внимание замгенпрокурора из-за переносов

Газовую котельную ввели в эксплуатацию 31 января.

«Котельная обеспечивает теплом и горячей водой 72 жилых дома, в которых проживает 970 человек, а также социально значимые объекты — два здания учреждений здравоохранения, два здания школы и детский сад», — отметили в мэрии.

На строительство котельной из городского бюджета потратили 95,5 млн рублей. Ранее сообщали, что сумма контракта — более 51,7 млн рублей.

Напомним, котельную должны были построить до 1 марта 2021 года. В июне строительство взяли на усиленный контроль.

Накануне замгенпрокурора РФ Дмитрий Демешин объявил предостережение замглавы администрации Барнаула по городскому хозяйству Сергею Пашковскому из-за затягивания сроков.

Примечательно, что Пашковский не имел возможности повлиять на строительство объекта в срок, поскольку его на должность замглавы назначили 9 марта — через неделю после того, как котельную уже должны были построить.

Новую котельную передали в аренду филиалу АО «Барнаульская генерация» — «Барнаульской теплосетевой компании».

Кстати, до запуска новой газовой котельной жилые дома и учреждения были подключены к аварийной угольной.