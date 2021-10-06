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Жизнь

Голодовку готовы объявить жители Змеиногорска: построенная с ошибками котельная за 200 млн наваливает сажу

Страдающие от выбросов сажи жители Змеиногорска пригрозили пойти на крайние меры, поскольку их три года мучает построенная с техническими ошибками новая котельная, сообщают «Вести Алтай».

Дым.
Дым.
СС0

Модульную котельную № 10 в Змеиногорске построили в 2018 году за 200 млн рублей, причем сразу начались проблемы с катастрофическим загрязнением.

Председатель АКЗС Александр Романенко, в чей округ входит Змеиногорский район, объяснил, что одну новую модульную котельную запустили вместо шести старых.

С тех пор постоянно идут жалобы на реанимированную систему отопления. Например, в феврале 2021 года сообщили, что из-за новой котельной у местных жителей начался зуд и жжение в глазах.

Жители неоднократно обращались в районную администрацию, местную прокуратуру и Роспотребнадзор. Им пообещали, что этим летом проблему решат.

Накануне в Змеиногорске начали отопительный сезон и как только запустили котельную, на дома вновь полетела сажа.

Котельная в Змеиногорске.
Котельная в Змеиногорске.
zmnvest.ru

«Мы направляем коллективные жалобы, потому что страдает весь наш микрорайон. Выбросы-то не прекратились! Из котельной опять идет черный дым, хотя она еще работает не в полном режиме. Мы уже думаем о том, чтобы объявить голодовку! У меня на земельном участке в этом году вообще ничего не выросло — ни помидоры, ни огурцы, потому что земля завалена сажей. Я не могу каждый год снимать этот слой золы, складывать ее в мешки и вывозить», — заявила местная жительница Татьяна Смолина.

Ситуацию прокомментировал глава краевого минстроя Иван Гилев. Он признал, что котельную построили с техническими ошибками и сейчас принимают меры для их устранения.

«В двух направлениях мы работу ведем. Во-первых, оказали помощь муниципалитету по приобретению циклонов, на эти цели деньги выделены. После их установки объем выбросов значительно снизится. Сейчас они проводят закупки, я оцениваю, что где-то в ноябре-декабре эта работа закончится. За счет изменения режимов работы котлов мы предвидим значительное снижение выбросов даже без установки циклонов», — подчеркнул министр.

Строительство модульной котельной в Змеиногорске.
Строительство модульной котельной в Змеиногорске.
zmnvest.ru

Гилев отметил, что сейчас нагрузки на котельную пока слабые, а вот когда пойдут чуть посильнее, то министерство будет при необходимости подключаться для разрешения ситуации.

«Надеемся, что с начала следующего года эта тема для жителей исчезнет», — добавил Гилев.

Ранее в Барнауле решили ликвидировать старую котельную, прокоптившую атмосферу над новостройками.

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