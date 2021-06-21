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Жизнь

В Барнауле лишь на 65% построили газовую котельную, которую обещали к марту. Пока что работает аварийная угольная

В Барнауле взяли на усиленный контроль строительство новой котельной в поселке Центральном, которую не получается достроить, сообщает мэрия города.

Котельная в поселке Центральном. Барнаул.
Котельная в поселке Центральном. Барнаул.
barnaul.org.

В поселке Центральном продолжают строительство газовой котельной в рамках программы «Развитие инженерной инфраструктуры Барнаула на 2017−2025 годы».

«Срок выполнения работ истек 1 марта 2021 года, а строительно-монтажные работы выполнены только на 65%. В связи с низкими темпами производства работ и неудовлетворительной работой подрядчика на объекте провели выездное совещание», — рассказали в мэрии.

Сумма контракта — более 51,7 млн рублей. Комитету по энергоресурсам и газификации города поручили вести претензионную работу в отношении подрядчика.

«На сегодня построено здание котельной, смонтирован наружный газопровод высокого и внутренний газопровод среднего давления, котлы и блоки тепломеханического оборудования, выполнена отопительная система котельной, внутренняя канализация, проложена сеть наружного водопровода, установлены стволы дымоходов, дизель-электрическая станция. Ведется монтаж наружных и внутренних тепловых сетей», — сообщили власти Барнаула.

Пока что тепло и горячую воду жители поселка получают от аварийной угольной котельной, которая «содержит» более 90 жилых домов, школу, детсад, дом культуры и сельскую администрацию.

Ход строительства пообещали держать на ежедневном контроле. Подрядчик планирует в июле ввести котельную в пуско-наладочный режим, а завершить строительство — до 1 сентября.

Если новую газовую котельную не успеют построить до осени, то к отопительному сезону начнут готовить аварийную угольную котельную.

Ранее власти Барнаула посетили обновленную канализационную станцию и принюхались — действительно, вони больше нет.

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