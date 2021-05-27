«Так и будем сидеть на пороховой бочке?» Томенко призвал подчиненных создать план «обогрева» города-курорта

Неправильная экономика
Теплоснабжение в Яровом — убыточный бизнес. «Даже тот уровень тарифов на тепло, который сегодня установлен, не позволяет работать станции безубыточно. Именно с этим связано то, что мы помогаем деньгами муниципалитету», — сказал Виктор Томенко, губернатор края.
С момента введения ЧС в Яровом краевой бюджет вложил в ТЭЦ 285 млн рублей. На эти деньги, в частности, покупали уголь, передавали его станции, а выручка, собранная с потребителей, шла на зарплату, налоги, ремонт и покупку еще какого-то количества угля.
Углем сбалансировали экономику станций. Но без помощи органов местного самоуправления, а они без краевой помощи, этот вопрос не решится. Это неправильная экономика, степень надежности недостаточная, поэтому надо находить новые решения, — сказал губернатор.
Денег надо намного больше
Собственно, вопрос о новых решения губернатор поставил после того, как глава алтайского минпромэнерго Вячеслав Химочка поведал о планах подготовки этой ТЭЦ к отопительному сезону.
По его словам, в прошлом году в самые проблемные участки (точечно) вложили в общей сложности 40 млн рублей. И нынешней зимой сбои в работе станции не привели к отключению потребителей. В этом году вложат примерно столько же.
Станция стала более надежной, предстоящий отопительный сезон Яровое пройдет спокойнее, заверил министр.
Вице-губернатор Александр Климин добавил: за прошедшую зиму количество технологических нарушений на ТЭЦ сократилось с 11 (зимой 2019−2020 годов) до трех (в прошедшую зиму). Словом, результат совместной работы энергетиков, властей города и края очевиден.
Денег надо больше
Однако губернатор поинтересовался: можем ли мы рассчитывать на безаварийное прохождение следующего отопительного сезона, если все запланированные работы будет выполнены с надлежащим качеством и в полном объеме? На его вопрос Вячеслав Химочка честно ответил: «Нет».
Министр напомнил, что у Ростехнадзора к этой ТЭЦ — более 100 замечаний. Около 80 из них уже устранены.
А вот на то, чтобы полностью удовлетворить требования надзорного ведомства, нужно намного больше. Ведь часть работ — весьма финансово емкие: от 15 до 20 млн рублей каждая, пояснил министр.
Я не хотел бы называть сейчас необходимую сумму. Но она реально выше, так как многие годы станция не ремонтировалась в соответствии с требованиями, пояснил Вячеслав Химочка.
Чуть позже Александр Климин объяснил: сейчас сложно назвать точную сумму вложений необходимых средств, чтобы ТЭЦ стала работать безаварийно. Он подтвердил, что полностью исключить аварии на станции в будущем нельзя, хотя к предстоящей зиме она точно будет лучше подготовлена.
Свет в конце тоннеля
Но губернатор заявил — надо все же понять, куда мы придем, «надо увидеть свет в конце тоннеля».
Станция уже обладает достаточно серьезным риском дальнейшей эксплуатации. Это понимают специалисты. Ну, а что мы тогда делаем? Мы так и будем сидеть на пороховой бочке? Ну, хорошо, следующий сезон пройдем, последующий пройдем. Но придет же какой-нибудь 2024 год. Нам что делать-то? — задал вопрос Виктор Томенко кураторам энергетического сектора.
Губернатор упомянул такие варианты: строительство в Яровом новой станции, комплекса теплоцентралей или же газовых котельных. «Надо над этим работать», — подчеркнул он. Поддержал его, к слову, спикер АКЗС Александр Романенко — и довольно эмоционально.
Речь идет не только об аварийной ее работе, а вообще о рентабельности этого объекта. Сколько можно краевые деньги ежегодно туда направлять?! 1 млрд рублей нужен сегодня, чтобы построить четыре котельные в Яровом, — заявил Романенко.