«Так и будем сидеть на пороховой бочке?» Томенко призвал подчиненных создать план «обогрева» города-курорта

Денег, которые вкладывают в ремонт проблемной ТЭЦ Ярового, не хватит, чтобы устранить все замечания Ростехнадзора и гарантировать ее безаварийную работу в будущем. Об этом шла речь на заседании правительства Алтайского края 26 мая. Губернатор в ходе обсуждения призвал подчиненных обозначить «свет в конце тоннеля» — найти системное решение вопроса в будущем.

Неправильная экономика

Теплоснабжение в Яровом — убыточный бизнес. «Даже тот уровень тарифов на тепло, который сегодня установлен, не позволяет работать станции безубыточно. Именно с этим связано то, что мы помогаем деньгами муниципалитету», — сказал Виктор Томенко, губернатор края.

С момента введения ЧС в Яровом краевой бюджет вложил в ТЭЦ 285 млн рублей. На эти деньги, в частности, покупали уголь, передавали его станции, а выручка, собранная с потребителей, шла на зарплату, налоги, ремонт и покупку еще какого-то количества угля.

Углем сбалансировали экономику станций. Но без помощи органов местного самоуправления, а они без краевой помощи, этот вопрос не решится. Это неправильная экономика, степень надежности недостаточная, поэтому надо находить новые решения, — сказал губернатор.

Уголь на ТЭЦ Ярового. Altapress.ru

Денег надо намного больше

Собственно, вопрос о новых решения губернатор поставил после того, как глава алтайского минпромэнерго Вячеслав Химочка поведал о планах подготовки этой ТЭЦ к отопительному сезону.

По его словам, в прошлом году в самые проблемные участки (точечно) вложили в общей сложности 40 млн рублей. И нынешней зимой сбои в работе станции не привели к отключению потребителей. В этом году вложат примерно столько же.

Станция стала более надежной, предстоящий отопительный сезон Яровое пройдет спокойнее, заверил министр.

Вице-губернатор Александр Климин добавил: за прошедшую зиму количество технологических нарушений на ТЭЦ сократилось с 11 (зимой 2019−2020 годов) до трех (в прошедшую зиму). Словом, результат совместной работы энергетиков, властей города и края очевиден.

На заседании правительства АК. Altairegion22.ru

Денег надо больше

Однако губернатор поинтересовался: можем ли мы рассчитывать на безаварийное прохождение следующего отопительного сезона, если все запланированные работы будет выполнены с надлежащим качеством и в полном объеме? На его вопрос Вячеслав Химочка честно ответил: «Нет».

Министр напомнил, что у Ростехнадзора к этой ТЭЦ — более 100 замечаний. Около 80 из них уже устранены.

А вот на то, чтобы полностью удовлетворить требования надзорного ведомства, нужно намного больше. Ведь часть работ — весьма финансово емкие: от 15 до 20 млн рублей каждая, пояснил министр.

Вячеслав Химочка. Altairegion22.ru

Я не хотел бы называть сейчас необходимую сумму. Но она реально выше, так как многие годы станция не ремонтировалась в соответствии с требованиями, пояснил Вячеслав Химочка.

Чуть позже Александр Климин объяснил: сейчас сложно назвать точную сумму вложений необходимых средств, чтобы ТЭЦ стала работать безаварийно. Он подтвердил, что полностью исключить аварии на станции в будущем нельзя, хотя к предстоящей зиме она точно будет лучше подготовлена.

На заседании правительства АК. Altairegion22.ru

Свет в конце тоннеля

Но губернатор заявил — надо все же понять, куда мы придем, «надо увидеть свет в конце тоннеля».

Станция уже обладает достаточно серьезным риском дальнейшей эксплуатации. Это понимают специалисты. Ну, а что мы тогда делаем? Мы так и будем сидеть на пороховой бочке? Ну, хорошо, следующий сезон пройдем, последующий пройдем. Но придет же какой-нибудь 2024 год. Нам что делать-то? — задал вопрос Виктор Томенко кураторам энергетического сектора.

Губернатор упомянул такие варианты: строительство в Яровом новой станции, комплекса теплоцентралей или же газовых котельных. «Надо над этим работать», — подчеркнул он. Поддержал его, к слову, спикер АКЗС Александр Романенко — и довольно эмоционально.