В Барнауле отключили отопление и горячую воду из-за повреждения на улице Юрина

Повреждение обнаружено на магистральном трубопроводе диаметром 400 мм — на улице Юрина в районе дома № 275б.
«20 октября для проведения ремонта до 17:00 подача отопления и горячей воды будет ограничена в 42 многоквартирных и 3 частных дома, детский сад, 2 школы, медучреждение и 33 административных здания», — предупредили в компании.
Отключения затронут несколько улиц: Юрина, Гущина, Островского, Опытную и Коммунистическую.
В СГК отметили, что по прогнозу синоптиков температура днем составит 10−12 градусов, так что на период ремонта в домах сильно не похолодает.
Отключение отопления и горячей воды:
|
Улица
|
Номер дома
|
ул. Юрина
|
202
|
ул. Юрина
|
188б
|
ул. Юрина
|
186/2
|
ул. Юрина
|
202-б/2
|
ул. Юрина
|
277а
|
ул. Юрина
|
202
|
ул. Юрина
|
273а
|
ул. Юрина
|
204г
|
ул. Юрина
|
281а
|
ул. Юрина
|
190в
|
ул. Юрина
|
188б
|
ул. Юрина
|
184
|
ул. Юрина
|
204в
|
ул. Юрина
|
202а/2
|
ул. Юрина
|
204б/2
|
ул. Юрина
|
186а
|
ул. Юрина
|
204а
|
ул. Юрина
|
202б/1
|
ул. Юрина
|
202а/1
|
ул. Юрина
|
281
|
ул. Юрина
|
273
|
ул. Юрина
|
188
|
ул. Юрина
|
265
|
ул. Юрина
|
273г
|
ул. Юрина
|
204б/1
|
ул. Юрина
|
192
|
ул. Юрина
|
206в
|
ул. Юрина
|
271а
|
ул. Юрина
|
190
|
ул. Юрина
|
202в
|
ул. Юрина
|
196
|
ул. Юрина
|
273б
|
ул. Юрина
|
273в
|
ул. Юрина
|
265а
|
ул. Юрина
|
265а
|
ул. Юрина
|
194а
|
ул. Юрина
|
188а
|
ул. Юрина
|
275б
|
ул. Юрина
|
186/1
|
ул. Юрина
|
204ж
|
ул. Юрина
|
241а
|
ул. Островского
|
16
|
ул. Островского
|
6а/2
|
ул. Островского
|
12
|
ул. Островского
|
28
|
ул. Островского
|
28
|
ул. Островского
|
4а/2
|
ул. Островского
|
4
|
ул. Островского
|
32
|
ул. Островского
|
10
|
ул. Островского
|
6а/1
|
ул. Островского
|
4а/1
|
ул. Островского
|
14в
|
ул. Островского
|
7
|
ул. Островского
|
14а
|
ул. Островского
|
6
|
ул. Островского
|
8
|
ул. Островского
|
26а
|
ул. Островского
|
30
|
ул. Островского
|
22
|
ул. Островского
|
24
|
ул. Островского
|
26
|
ул. Островского
|
14
|
ул. Островского
|
4б
|
ул. Островского
|
34б
|
ул. Опытная
|
2
|
ул. Опытная
|
4
|
ул. Коммунистическая
|
9
|
ул. Гущина
|
177а
|
ул. Гущина
|
167
|
ул. Гущина
|
171а
|
ул. Гущина
|
161а
|
ул. Гущина
|
173б
|
ул. Гущина
|
173
|
ул. Гущина
|
173е
|
ул. Гущина
|
169
|
ул. Гущина
|
165
|
ул. Гущина
|
163
|
ул. Гущина
|
171
|
ул. Гущина
|
173Д
|
ул. Гущина
|
167а
|
ул. Гущина
|
161