В Барнауле отключили отопление и горячую воду из-за повреждения на улице Юрина

В Барнауле для устранения повреждения на теплосети по улице Юрина потребуется отключение отопления и горячей воды на 8 часов, сообщает СГК.

Ремонт и строительство тепловых сетей в Барнауле.

Повреждение обнаружено на магистральном трубопроводе диаметром 400 мм — на улице Юрина в районе дома № 275б.

«20 октября для проведения ремонта до 17:00 подача отопления и горячей воды будет ограничена в 42 многоквартирных и 3 частных дома, детский сад, 2 школы, медучреждение и 33 административных здания», — предупредили в компании.

Отключения затронут несколько улиц: Юрина, Гущина, Островского, Опытную и Коммунистическую.

В СГК отметили, что по прогнозу синоптиков температура днем составит 10−12 градусов, так что на период ремонта в домах сильно не похолодает.