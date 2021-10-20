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Жизнь

В Барнауле отключили отопление и горячую воду из-за повреждения на улице Юрина

В Барнауле для устранения повреждения на теплосети по улице Юрина потребуется отключение отопления и горячей воды на 8 часов, сообщает СГК.

Ремонт и строительство тепловых сетей в Барнауле.
Ремонт и строительство тепловых сетей в Барнауле.
Источник: СГК

Повреждение обнаружено на магистральном трубопроводе диаметром 400 мм — на улице Юрина в районе дома № 275б.

«20 октября для проведения ремонта до 17:00 подача отопления и горячей воды будет ограничена в 42 многоквартирных и 3 частных дома, детский сад, 2 школы, медучреждение и 33 административных здания», — предупредили в компании.

Отключения затронут несколько улиц: Юрина, Гущина, Островского, Опытную и Коммунистическую.

В СГК отметили, что по прогнозу синоптиков температура днем составит 10−12 градусов, так что на период ремонта в домах сильно не похолодает.

Адреса, попавшие под отключение

Отключение отопления и горячей воды:

Улица

Номер дома

ул. Юрина

202

ул. Юрина

188б

ул. Юрина

186/2

ул. Юрина

202-б/2

ул. Юрина

277а

ул. Юрина

202

ул. Юрина

273а

ул. Юрина

204г

ул. Юрина

281а

ул. Юрина

190в

ул. Юрина

188б

ул. Юрина

184

ул. Юрина

204в

ул. Юрина

202а/2

ул. Юрина

204б/2

ул. Юрина

186а

ул. Юрина

204а

ул. Юрина

202б/1

ул. Юрина

202а/1

ул. Юрина

281

ул. Юрина

273

ул. Юрина

188

ул. Юрина

265

ул. Юрина

273г

ул. Юрина

204б/1

ул. Юрина

192

ул. Юрина

206в

ул. Юрина

271а

ул. Юрина

190

ул. Юрина

202в

ул. Юрина

196

ул. Юрина

273б

ул. Юрина

273в

ул. Юрина

265а

ул. Юрина

265а

ул. Юрина

194а

ул. Юрина

188а

ул. Юрина

275б

ул. Юрина

186/1

ул. Юрина

204ж

ул. Юрина

241а

ул. Островского

16

ул. Островского

6а/2

ул. Островского

12

ул. Островского

28

ул. Островского

28

ул. Островского

4а/2

ул. Островского

4

ул. Островского

32

ул. Островского

10

ул. Островского

6а/1

ул. Островского

4а/1

ул. Островского

14в

ул. Островского

7

ул. Островского

14а

ул. Островского

6

ул. Островского

8

ул. Островского

26а

ул. Островского

30

ул. Островского

22

ул. Островского

24

ул. Островского

26

ул. Островского

14

ул. Островского

ул. Островского

34б

ул. Опытная

2

ул. Опытная

4

ул. Коммунистическая

9

ул. Гущина

177а

ул. Гущина

167

ул. Гущина

171а

ул. Гущина

161а

ул. Гущина

173б

ул. Гущина

173

ул. Гущина

173е

ул. Гущина

169

ул. Гущина

165

ул. Гущина

163

ул. Гущина

171

ул. Гущина

173Д

ул. Гущина

167а

ул. Гущина

161
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