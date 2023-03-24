24 марта
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Жизнь

В Барнауле планируют развивать городскую агломерацию по девяти направлениям

Руководители входящих в барнаульскую агломерацию муниципалитетов приняли участие в заседании по развитию территорий, передают в мэрии.

Ночной Барнаул с высоты.
Ночной Барнаул с высоты.
Евгений Кучинев.

Агломерация Барнаула появилась в России одной из первых — в 2009 году. Сейчас в нее входят Барнаул, Новоалтайск, Первомайский и Павловский районы. Всего в агломерации проживают 859 тыс. человек.

На совещании стало известно, что в 2022 году завершили работу над стратегией развития барнаульской агломерации до 2035 года.

Определили девять направлений работы: транспорт, производство, городское хозяйство, территориально-экономические кластеры, строительство жилья и другие.

Долгосрочный план эксперты развития начали разрабатывать с начала 2023 года. Представить его должны к сентябрю.

Один из ожидаемых эффектов — возможность финансирования из федерального бюджета на реализацию крупномасштабных агломерационных проектов.

Также на заседании рассмотрели вопрос о должности исполнительного директора барнаульской агломерации. Им на очередной срок (два года) стал Валерий Гаврилов.

Ранее несколько тысяч барнаульце вышли на санитарную очистку города.

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