В Барнауле по бросовой цене продают «голодающего» клеща

Членистоногое имеет собственную жилплощадь в виде банки.
«Клещ голодный, сидит на самоизоляции», — гласит сопровождающая надпись в объявлении".
Стоимость насекомого — 50 рублей.
Напомним, что на Алтае клещи проснулись в конце января.
По прогнозам специалистов-энтомологов в 2020 году прогнозируется высокая численность и активность этих паразитов.
Ранее врач-невролог диагностического центра, кандидат медицинских наук Екатерина Нечунаева рассказала altapress.ru, чем опасен укус инфицированного клеща.