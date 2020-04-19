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Жизнь

В Барнауле по бросовой цене продают «голодающего» клеща

На барнаульском «Авито» появилось необычное объявлении о продаже клеща.

Клещ.
Клещ.
СС0

Членистоногое имеет собственную жилплощадь в виде банки.

«Клещ голодный, сидит на самоизоляции», — гласит сопровождающая надпись в объявлении".

Стоимость насекомого — 50 рублей.

Напомним, что на Алтае клещи проснулись в конце января.

По прогнозам специалистов-энтомологов в 2020 году прогнозируется высокая численность и активность этих паразитов.

Ранее врач-невролог диагностического центра, кандидат медицинских наук Екатерина Нечунаева рассказала altapress.ru, чем опасен укус инфицированного клеща.

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