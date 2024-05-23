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Жизнь

В Барнауле подходит к концу первый этап гидравлических испытаний

Первый этап гидравлических испытаний в Барнауле подходит к концу. Об этом сообщает СГК.

С 14 по 22 мая энергетики выявили 130 повреждений на теплосетях. Из них 31 дефект обнаружен на ТЭЦ-3, а 99 — на ТЭЦ-2. Суммарно устранили 40 дефектов: 7 на ТЭЦ-3 и 33 на ТЭЦ-2.

Также была проведена опрессовка на 13 малых котельных. Дефектов не обнаружено, но поиск и выявление продолжаются.

С 23 по 26 мая барнаульские энергетики будут устранять повреждения на теплосетях по ул. Глушкова, Малахова, Сухова, Тимуровская, Юрина и Попова.

Ежегодные гидравлические испытания и ремонт поврежденных участков теплосетей необходимы для своевременной подготовки к новому отопительному сезону и сохранения сроков подачи горячей воды жителям города в летний период.

Ранее сообщалось, что у части барнаульцев надолго отключат горячую воду.

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