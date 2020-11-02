В Барнауле показали спортплощадку за 1,4 млн рублей, в которую вложились жители пригорода

Новая площадка площадью 435 кв. метров появилась возле школы № 96. Общая стоимость — более 1,4 млн рублей.
«Из них вложения жителей в проект составили 210 тысяч рублей, предпринимателей — более 113 тысяч, остальные средства поступили из краевого и муниципального бюджетов», — рассказали в мэрии.
На площадке установили ограждение, уложили резиновое нескользящее покрытие с разметкой, поставили баскетбольные кольца, натянули сетку для волейбола и установили футбольные ворота. Также установили комплекс тренажеров.
«Это событие важно не только для школы, но и для всего населения поселка. В строительстве площадки огромная заслуга жителей, педагогов школы, инициативной группы. Общими силами мы благоустроили площадку, а в дальнейшем будем сохранять и беречь спортивное сооружение», — отметил директор школы Николай Аксентьев.
Площадку выбрали жители в ходе голосования. Ранее сообщали о шести проектах благоустройства, которые реализуют в пригородных поселках Барнаула по программе поддержки местных инициатив.