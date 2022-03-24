В Барнауле полицейские пришли в ломбард за велосипедом

С жалобой в полицию обратился житель Барнаула, у которого пропал велосипед стоимостью 9 000 рублей.

«Двухколесный транспорт, пристегнутый тросом к трубе отопления, стоял в подъезде на третьем этаже. Потерпевший периодически проверял его наличие, но в один из дней на привычном месте средство передвижения не обнаружил», — рассказали в ведомстве.

По подозрению в краже задержали ранее не судимого 27-летнего местного жителя, который свою вину отрицать не стал.

Молодой человек пояснил, что увидел велосипед в подъезде, ночью отцепил его и сдал в ломбард, откуда его после забрали полицейские и вернули хозяину.

Барнаульцу грозит до 5 лет лишения свободы за «кражу с причинением значительного ущерба гражданину».

Ранее в Барнауле разыскивали мужчину в маске, который пару минут теребил рюкзачок в подъезде, прежде чем набрался уверенности и похитил санки.