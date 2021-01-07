Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
7 января -20°C
Коронавирус
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Жизнь

В Барнауле после нескольких рейдов все-таки удалось изловить одного безмасочника

В Барнауле несмотря на праздничные дни продолжают проведение дневных и вечерних проверок магазинов и точек общественного питания, сообщает мэрия города.

Маска.
Маска.
unsplash.com

Напомним, спецуказ губернатора Алтайского края накладывает на общественные места обязанности по соблюдению масочного режима и отказу от массового веселья.

«В ходе рейдового мероприятия обследовано девять организаций, пять из которых деятельность не осуществляли. Со стороны оставшихся четырех не выявлено нарушений в части масочного режима и запрета на проведение в общественных местах зрелищно-развлекательных и досуговых мероприятий, новогодних праздничных и корпоративных мероприятий», — рассказали в администрации Барнаула.

Также провели вечерний рейд по ночным клубам и барам. Обследовали 11 заведений и не выявили нарушений.

Кроме того, совершили два дневных рейда, обойдя 18 точек потребительского рынка — магазины, аптеки, торговые центры, салоны красоты и не только.

«В отношении посетителя торгового предприятия составлен протокол об административном правонарушении — нарушение масочного режима. Материал будет рассмотрен судебными органами», — подчеркнули в мэрии.

Ранее барнаульские чиновники не смогли пролезть в теплые подвалы и чердаки, когда проверяли эти места на легкодоступность.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость