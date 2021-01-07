В Барнауле после нескольких рейдов все-таки удалось изловить одного безмасочника

Напомним, спецуказ губернатора Алтайского края накладывает на общественные места обязанности по соблюдению масочного режима и отказу от массового веселья.

«В ходе рейдового мероприятия обследовано девять организаций, пять из которых деятельность не осуществляли. Со стороны оставшихся четырех не выявлено нарушений в части масочного режима и запрета на проведение в общественных местах зрелищно-развлекательных и досуговых мероприятий, новогодних праздничных и корпоративных мероприятий», — рассказали в администрации Барнаула.