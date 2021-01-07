В Барнауле после нескольких рейдов все-таки удалось изловить одного безмасочника

Напомним, спецуказ губернатора Алтайского края накладывает на общественные места обязанности по соблюдению масочного режима и отказу от массового веселья.
«В ходе рейдового мероприятия обследовано девять организаций, пять из которых деятельность не осуществляли. Со стороны оставшихся четырех не выявлено нарушений в части масочного режима и запрета на проведение в общественных местах зрелищно-развлекательных и досуговых мероприятий, новогодних праздничных и корпоративных мероприятий», — рассказали в администрации Барнаула.
Также провели вечерний рейд по ночным клубам и барам. Обследовали 11 заведений и не выявили нарушений.
Кроме того, совершили два дневных рейда, обойдя 18 точек потребительского рынка — магазины, аптеки, торговые центры, салоны красоты и не только.
«В отношении посетителя торгового предприятия составлен протокол об административном правонарушении — нарушение масочного режима. Материал будет рассмотрен судебными органами», — подчеркнули в мэрии.
Ранее барнаульские чиновники не смогли пролезть в теплые подвалы и чердаки, когда проверяли эти места на легкодоступность.