В Барнауле построят велодорожки с «вилюшками»

По краям аллеи по улице Георгия Исакова решено построить велодорожки общей протяженностью около 5 км. Этот первый подобный объект в городе имеет особенность — «вилюшки». Подробности исполнители проекта рассказали 25 июля, пригласив журналистов на объект.

Что строят

Велодорожки строят в рамках реконструкции аллеи на ул. Георгия Исакова, которая проводится по программе «Формирование современной городской среды». Их проложат с обеих сторон пешеходной зоны. Асфальт укладывают на месте тропинок, протоптанных барнаульцами по газону между деревьями, уточнил Антон Шеломенцев, председатель комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи Барнаула.

Ширина одной дорожки — 1,5 м. Протяженность в одну сторону — 2,3 км и такая же в другую. Планируется, что на каждой из них будет одностороннее движение по направлению, как на проезжей части рядом. В конце дорожек организуют круговой переезд на вторую полосу.

Антон Шеломенцев,

председатель комитета по дорожному хозяйству , благоустройству , транспорту и связи Барнаула:

Целесообразно разместить велодорожки именно так, чтобы не мешать движению автомобилей и обезопасить пешеходов от велосипедистов.

Что за «вилюшки»

На Георгия Исакова не удалось построить ровные дорожки вдоль аллеи. В некоторых местах они огибают колодцы, в которых проложены сети коммуникаций, или деревья. Поэтому появились своеобразные «вилюшки».

Благоустройство аллеи на улице Георгия Исакова. Анна Зайкова.

Артем Малгин,

доцент кафедры архитектуры и дизайна АлтГТУ:

Мы заложили в эскизе прямую велодорожку, но не касались дальнейшей работы (подготовка рабочего проекта. - Прим. ред.). Есть тому причины. Но ее изменили минимально. Есть коммуникации, спрятанные под землей. И они требуют удаления от строительных закладок. Это газовые узлы и тепловые сети. Но в основном «вилюшки» появляются из-за строительства дорожки в сложившейся системе озеленения, которую не хотелось бы покалечить или сносить.

Если бы барнаульцы выбрали другой вариант проекта благоустройства аллеи, дорожки были более прямые, заметил Малыгин: «Но они выбрали такой вариант. Это не вредит движению велосипедиста: крутых заворотов нет».

Дорожка должна дорабатываться: на полотно нанесут разметку и знаки, которые помогут организовать безопасное движение. Сдать всю аллею подрядчик ДРСУ-4 планирует к 1 ноября, как заложено в контракте с мэрией города.

Благоустройство аллеи на улице Георгия Исакова. Анна Зайкова.

Будут еще строить велодорожки?

Строительство системы велодорожек в Барнауле требует серьезной проработки. Важно увязывать их между собой и обеспечивать безопасность передвижения. Их строительство может потребовать ликвидации парковок, переустройство перекрестков.

«Где-то это может быть не затратно и потребует только соответствующей дорожной разметки, а где-то нужны будут дополнительные вложения», — уточнил Антон Шеломенцев.

Обустройство велодорожек закладывается в документы градостроительного планирования Барнаула. Эти вопросы рассматриваются, но говорить о том, что они появятся на каком-то конкретном объекте, пока рано.